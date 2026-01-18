佯裝買家! 縣政顧問逮"賣狗肉"移工 動保所:最高罰25萬

社會中心／綜合報導

新竹苗栗縣政顧問劉志枰日前在網路上發現，疑似有外籍人士販賣狗肉，於是他佯裝買家，並在面交過程和動保所一同壓制外籍移工，查獲大約八公斤的狗肉。而後續也再查獲兩名移工，不過他們都聲稱自己是買家不是賣家。

苗栗/新竹縣政顧問劉志枰vs.越南籍移工：「你不要動喔，我不要動，我縣政顧問喔，你不要動。」越南籍人士被壓制在地，因為由他運送的這箱，非常可疑。縣府人員vs.越南籍移工：「這什麼肉，你自己老實講，你老實講，山羌。」說是山羌肉，但拿出來怎麼看都不像。苗栗縣政顧問劉志枰（音平），日前在網路上發現有外籍人士，販賣狗肉，於是他佯裝買家，面交時會同動保所一同壓制，但對方聲稱自己只是"運送"的人。

縣政顧問佯裝買家逮「賣狗肉」移工 動保所：最高可開罰２５萬

苗栗新竹縣政顧問劉志枰發現網路有外籍人士疑似賣狗肉，佯裝買家面交，壓制外籍移工。（圖／民視新聞）

縣府人員vs.越南籍移工：「這裡是你家嗎不是，那哪裡是什麼，他的家，誰的家，給的狗肉的人是嗎，你老實交代喔，你不要讓我在那邊繞，我跟你講喔。」一下車就把站在路邊等待的移工，馬上壓制。縣府人員vs.越南籍移工：「這什麼，我不知道，這什麼，我不知道真的我不知道。」都說不知情，但手機訊息和通話紀錄，早已把實情都交代清楚，三名越南移工通通被帶回，也查獲大約八公斤狗肉。

三名外籍移工接聲稱是買家非賣家。（圖／民視新聞）

新竹/苗栗縣政顧問劉志枰：「他主要宰殺這些狗肉，新竹/苗栗縣政顧問劉志枰，主要販賣的對象，新竹/苗栗縣政顧問劉志枰，除了少數的台灣人以外，新竹/苗栗縣政顧問劉志枰，絕大多數都是以越南的移工，新竹/苗栗縣政顧問劉志枰，合法跟非法的移工，新竹/苗栗縣政顧問劉志枰，為消費者管道為主。」苗栗動保所長鄭宛芯：「他（買家）是違反動保法第12條，我們會依第27條，處以5萬元以上25萬元以下罰鍰。」賣家是誰，還有多少共犯，還得持續追查，但合法來台工作卻非法從事賣狗肉交易，恐怕陷自己工作於不義。

