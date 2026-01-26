佯裝購買金飾 2男涉搶銀樓金項鍊與吊墜價值約42萬元

cnews204260126a07

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

桃園市楊梅警分局，昨（25）日下午5時許獲報，轄內新屋區中正路1家銀樓，傳出搶奪案件。楊梅警分局表示，員警到場發現，疑有2名男子，佯裝購買金飾，卻趁店家不注意時，搶走金項鍊及吊墜後逃逸，損失約新台幣42萬元。成立專案小組一路追查，於案發9小時後，今晨在桃園觀音區台61線橋下，成功查緝35歲劉姓、22歲彭姓等2名男子到案。已深入追查，釐清不法所得流向及是否還有其他共犯。

楊梅警分局表示，獲報後立即成立專案小組，調閱現場及周邊監視器影像，迅速鎖定涉嫌接應的機車。深入追查發現，犯嫌於案發當日，先至新屋區中華路一帶竊取機車，隨後便前往犯案並逃逸。今日凌晨2時許，員警於觀音區台61線橋下，成功查緝劉姓、彭姓等兩名男子。

警方表示，初步了解2人因缺錢花用才會出此下策。但犯嫌辯稱搶奪的金項鍊，已在逃跑過程中遺失。查緝過程也發現，還有1名25歲周姓犯嫌，涉嫌負責接應，今天上午9時左右，也在周嫌位於觀音區的住家中，起獲被搶的金飾。3人一同帶回偵辦，後續將持續調閱通聯及相關資料，以釐清不法所得流向及是否還有其他共犯。

楊梅警分局呼籲，不法分子切勿心存僥倖，警方對於任何暴力或侵害民眾財產安全的行為，必定全力追查、依法究辦，以維護社會治安與民眾生命財產安全。

