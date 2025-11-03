佯裝陪玩大哥哥！男大生連續「親吻男童」3次 家長氣報警

19歲的男大生和一群小朋友玩耍，過程中竟然把8歲男童帶到溜滑梯下方死角，連續親吻3次，把其他家長嚇壞了（圖／TVBS）

高雄一名男大生在左營原生植物園遊戲場與小朋友互動時，竟對一名8歲男童做出不當行為，連續親吻該名男童三次，引起現場家長高度警覺。事發於2號下午4點多，目擊民眾見狀立即將男大生包圍並通報警方，同時聯繫男童母親。男童當場嚇哭，而肇事的19歲男大生則不斷否認行為。警方已介入處理並通報社會局，目前社會局正在釐清案情並關注男童身心狀況。

目擊民眾蔡小姐表示，她剛抵達遊樂區就發現這名男大生與一群小朋友玩耍，過程中將男童帶到溜滑梯下方的死角處，連續親吻該名男童三次。蔡小姐描述，男大生每次在其他小朋友跑過來時就會放開男童，待男童再次靠近時又會抓住他並重複相同行為。當時男童雖然感到害怕，但不敢求救，最後被嚇得哭了出來。

現場多數家長原本都坐在後方的椅子上，未注意到這一幕，直到目擊民眾發現異狀。在警方抵達前，男大生被家長們包圍質問，但他一再否認自己的行為。男童的母親事後表示，她每週都會帶孩子來這裡玩，也經常看到這名男大生在遊戲場活動，但沒想到對方會做出這種事。

文自派出所副所長張斌智表示，男童表示對方僅以額頭輕碰額頭，由於男童並無受傷，家長初步不予追究，但警方已進行兒少保護等相關通報。其他家長與附近民眾得知此事後，都表示會對行為怪異的人保持警覺，並在必要時提供協助。

家長帶小朋友到公園玩耍，還是要時刻注意小朋友，遇防有不法人士傷害到小朋友（圖／TVBS）

社會局接獲通報後表示，將進一步釐清案情，同時關心受害男童的身心狀況，並詢問家長是否需要任何協助。此事件也引起社區對公共場所兒童安全的關注，提醒家長在公共場所需密切注意孩童的活動狀況。

