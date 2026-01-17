佯高階主管誆稱送機票、升等券 華航示警「是詐騙」：已報案

華航表示，近期網路出現華航高階主管透過粉絲專頁宣傳送機票等活動都是詐騙，他們已經報案。資料照



詐騙手法五花八門，華航今天（1/7）表示，近期網路社群出現多起不明人士冒用華航高階主管名義開設粉絲專頁、LINE帳號與一頁式網頁宣傳免費贈送機票、升等券或VIP卡等，意圖騙取民眾個資，公司已經向主管機關報案，以維護名譽及消費者權益。

華航強調，公司舉辦任何活動，均透過「華航官方網站」及具認證之「官方粉絲專頁」發布，請旅客及民眾務必提高警覺，如遇類似情況，切勿點擊不明連結或提供個人資訊，請查詢華航官方網站，或與客服中心聯繫確認，共同防堵網路詐騙。

華航指出，針對冒名侵權及詐騙行為，本公司已向相關主管機關報案，以維護公司名譽與消費者權益。

