佳世達噴出漲停 32億元入股東科題材點火

【記者趙筱文／台北報導】BenQ母公司佳世達今（23）日股價展現強勢表態。受惠於前一日董事會通過重大投資案，宣布將以約32億元取得東科-KY約35%股權，佳世達今日開盤後買盤快速湧入，股價直衝漲停28.2元鎖死，漲停與市價買單合計超過7,000張，成為盤面焦點。

佳世達公告指出，董事會已通過購買高優有限公司100%股權，間接取得 東科-KY 約27,956,600股普通股，持股比重約35%。該投資案後續將送交經濟部投資審議司申報，待核准後完成交割，總投資金額約為新台幣32億元等值美金。

市場解讀，此次投資被視為佳世達補齊「視聽合一」布局的關鍵一步。佳世達原本即深耕顯示器、醫療顯像與高階影像應用，透過入股東科，正式跨入聲學高價值產業鏈，有助於整合影像與音訊系統，拓展高階影音、沉浸式娛樂等應用場景。

佳世達董事長陳其宏也指出，結合既有影像優勢與東科的專業聲學能力，可在音場精準度與臨場感表現上進一步升級，未來並將導入AI技術，延伸至助聽器與健康照護等應用，擴大集團影音布局的深度與廣度。

東科為全球主要影音揚聲器系統製造商，具備約50年聲學研發經驗，產品涵蓋聲學模組、喇叭單體、音訊系統、智慧音箱與智慧穿戴裝置，擁有超過200位聲學與軟硬體工程師，長期服務國際品牌客戶。

受投資利多激勵，佳世達今日以27元開出後迅速鎖上漲停，挑戰半年線反壓；東科-KY同步走揚，早盤以115元開高，盤中漲幅逾2%。

