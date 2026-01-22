佳世達斥32億元布局聲學版圖 取得東科-KY35%股權

佳世達（2352）於22日晚間發布重大訊息，董事會決議透過收購高優有限公司全部股權。（示意圖／翻攝自pixabay）





佳世達（2352）於今（22）日晚間發布重大訊息，董事會決議透過收購高優有限公司全部股權，間接取得東科控股股份有限公司（東科-KY，5225）約35%的持股，投資總金額約為新台幣32億元之等值美元，正式跨足高附加價值的聲學產業鏈。

佳世達指出，此次投資是集團長期發展「視聽整合」策略的重要一步。（示意圖／翻攝自pixabay）

佳世達表示，本投資案將送交經濟部投資審議司申請核准，交易完成後，佳世達預計持有東科普通股約2795萬6600股，成為重要策略股東。佳世達指出，此次投資是集團長期發展「視聽整合」策略的重要一步。

透過既有的高階影像技術，結合東科在專業聲學領域的深厚實力，未來可在影音同步、音場控制及沉浸式體驗上創造更具差異化的產品價值，進一步拓展高階影音市場。佳世達董事長陳其宏表示，影像與聲音的精準融合，是打造沉浸式體驗的關鍵。無論是動作電影的震撼爆破，或是音樂會的環繞臨場感，都仰賴聲學與影像的高度協同。

未來集團也將導入AI技術，並把相關應用延伸至助聽器等健康照護領域，擴大影音技術的應用深度與廣度。東科為全球知名的影音揚聲器系統製造商，累積逾50年的聲學研發與製造經驗，業務範圍涵蓋聲學模組、喇叭單體、完整音訊系統，以及智慧音箱與智慧穿戴裝置等產品。

東科公司擁有超過200名聲學、電子、軟硬體與系統整合工程師，長期為國際品牌提供高品質的聲學解決方案。佳世達強調，透過此次策略投資，集團將結合智慧製造、影像技術與聲學專長，強化在高階視聽市場的競爭力，為未來成長動能奠定新基礎。

