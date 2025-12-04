佳世達楊宏培用臉掛保證 自家外泌體產品五告讚

明基佳世達集團聯合集團內超過 20 家夥伴參與「2025 台灣醫療科技展」。

台灣醫療科技展今（4）日於南港展覽館熱鬧登場，明基佳世達集團更聯合集團內超過20家夥伴公司，連續第9年參展，今（2025）年一共展示6大主題。佳世達醫療事業群總經理楊宏培受訪時指出，「明年會更好！看好明基佳世達整體醫療事業成長力道，將高於全世界醫療6-8%的成長潛力。」他更對著在場媒體大力推薦自家投資的外泌體產品，笑言「你看看我的臉，像是70歲的人嗎？」就是拜外泌體產品所賜。

楊宏培談到自家服務就樂得停不下來，也對著在場媒體詢問「看得出來，我已經70歲了嗎？」然後指著自家投資的外泌體產品說道「這些我都有用，真的有用，無論男女都可以用啦！」

為了佈局美妝保養市場，楊宏培表示，進軍這一塊市場不能用BenQ作爲品牌，要另創品牌才合適，旗下的外泌體保養品牌「愛奇芙」主攻醫美通路，不只是對擦皮膚有效，對保養頭皮長頭髮也有幫助。

佳世達醫療事業群總經理楊宏培為自家投資的外泌體產品成效掛保證。

楊宏培樂觀看待，在中國市場佈局的透析業務，會是來年最大的成長動能，更透露，醫療市場不會像賣終端裝置業績會上上下下，而會是平穩發展。

他更進一步引用數據說明，相較日本從高齡社會（14%）走到超高齡社會（20%）走了29年，台灣僅用7年便急速進入超高齡社會，有就是說，每5位國人中，就有一位是65歲以上的長者，老化節奏快速，未來甚至會出現70歲老人要照顧90歲老人的情景。

所以，如何滿足從預防、保健到照護的連續性醫療需求，也就成為各大廠積極佈局的商機背景。

而明基佳世達集團為了打造「樂齡醫療健康生態圈」，早已積極開發各種應用科技，並利用「AI健康管理平台App－Ha!app」串聯，讓醫師與使用者可以全面掌握健康狀況。

