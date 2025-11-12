佳世達獲利承壓全年EPS 保1告急? 陳其宏：市場唯有AI高、佳世達AI布局速度不夠快！

佳世達。資料照



系統整合廠佳世達獲利承壓第三季獲利年減7成，每股盈餘降至0.15元，累計前三季每股獲利為0.59元，進入第四季淡季，全年EPS恐陷保１告急。佳世達董事長陳其宏表示，匯率和關稅影響，相較第三季過往營收和獲利高峰，特別是獲利表現相對差，今年繳出EPS 0.1元 實在很差，要跟股東抱歉，除了半導體和AI族群，整體需求不佳，第四季估第三季持平，期待明年把今年把獲利谷底拉回來。

佳世達近年持續透過併購打造大艦隊，面臨獲利有壓，市場關注併購策略，陳其宏說明，佳世達手上有很多牌也有很多好牌，會趕快把重點事業部經營好，因此未來併購策略會放緩。

為何台灣股市持續創新高，很多公司獲利和股價相對表現不好，陳其宏指出，最主要原因是台股能攻上高點是由兩大族群帶動，一是來自先進半導體與台積電相關CoWos和上下游廠商，快速建廠帶動產業高速成長。另一塊就是AI和數據中心伺服器相關族群，包括：高電源和散熱等。這兩大族群市值很高，因此帶動台股向上效應明顯，但其他產業普遍蠻辛苦。

陳其宏也說明，雖然台灣在資通訊產品多有關稅豁免，但目前最主要問題是來自需求，整體需求非常不好，第三季開始就看到，雙11和感恩節甚至聖誕節，需求沒有明顯變好，第四季可能僅持平

佳世達與AI相關事業群就是AIOT ，十年前2014年前就布局，目前營收是集團第二大，邊緣AI會逐步發酵，但目前還不明顯，其陽團隊速度有待加強，資源投入會加快。數據中心網通相關的明泰，明泰的交換器是最強的產品線，但相較同業智邦，智邦股價績效都相當好，是因為多年前就打入數據中心，未來明泰會加速迎頭趕上數據中心浪潮。

佳世達因資訊事業獲利影響，代工設有海外倉， 因關稅問題先拉貨，存貨受到匯率影響去年台幣對美元匯率32.2元，今年為30元，加上明碁材料偏光片影響，讓第三季獲利在低檔。

佳世達今年第三季營收525億元，年增3%；營業毛利率16.9%，連續10季都維持在16%以上；營業利益8.18億元，年減34%；稅後淨利2.51億元，年減76%，每股盈餘0.15元。累計前三季營收1,557億元，年增6%；毛利率16.8%，年增0.3個百分點；營業利益25.79億元，年減23%，稅後淨利10.9億元，年減45%，每股盈餘0.59元。

