佳世達：美國市場需求不佳 期盼明年營運轉佳

（中央社記者潘智義台北12日電）液晶顯示器及投影機廠佳世達董事長陳其宏今天表示，營收下滑主要是資訊事業影響，存貨移到海外倉庫，受匯率影響較大。美國整體需求非常不好，第3季業績不佳，第4季可望與第3季持平，盼今年谷底過後，明年能有好表現。

佳世達今天舉行線上法說會，陳其宏指出，第3季業績不佳，主要是資訊事業影響，尤其剛過的雙11光棍節整體市場銷售不理想，接下來的感恩節、甚至耶誕節需求也未見明顯復甦；現階段將放緩併購腳步，把已經完成併購的公司，好好調整到最佳模式。

陳其宏坦言，旗下的網通事業布局熱門的交換器，加速追趕1.6T（1600G）交換器，同時也期盼能逐步擴大熱門產品的規模。另外，網通產品使用到記憶體DDR4、DDR5成本大漲，對總體成本影響很大。

佳世達總經理黃漢州指出，關稅未明，地緣政治與匯率變化，使客戶採購趨於保守，資訊產品受美國政府停擺，及美國高科技廠大裁員影響，下半年商用客戶備貨保守。不過，工業電腦及AI邊緣運算動能強勁，醫療產業穩健成長，網通需求逐步回溫。

佳世達說明，第3季高附加價值事業維持成長力道，並將於醫療科技展秀AI實力。佳世達公布第3季財報，智慧方案、醫療事業、網通事業營收，較去年同期雙位數成長，其中醫療事業將有20家集團企業聯合參加12月4日舉行的醫療科技展，展示3大AI科技成果，深化智慧健康生態圈布局。（編輯：潘羿菁）1141112