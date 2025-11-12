佳世達Q3獲利差EPS 0.15 董座頻向股東致歉

▲佳世達今（12）日公布第三季合併營收525.32億元，季減2%；歸屬於母公司淨利2.51億元，年減76%，季減29%，每股純益僅0.15元。（圖╱明基佳世達提供）

[NOWnews今日新聞] 佳世達今（12）日公布第三季合併營收525.32億元，季減2%；歸屬於母公司淨利2.51億元，年減76%，季減29%，而每股純益更僅有0.15元。董事長陳其宏坦言，第三季表現相對第四季較差，最主要美國市場需求非常不好，他頻向股東道歉，並向團隊喊話再加油，期許明年開始能把今年的獲利谷底「拉回來」。

佳世達第三季合併營收525.32億元，年增3%，季減2%；營業毛利率16.9%，年增0.1個百分點，季增0.8個百分點；營業淨利8.18億元，年減34%，季增7%；稅後純益3.85億元，年減68%，季增4%，而歸屬於母公司淨利2.51億元，年減76%，季減29%。每股稅後純益0.15元

前三季合併營收1,557億元，年增6%；歸屬於母公司淨利10.9億元，年減45%。每股稅後純益0.59元。

財務長洪秋金指出，第三季資訊事業淨利減少，由於公司海外設有海外倉，受美金匯率影響較多，去年新台幣兌美元匯率約32.3元，今年匯率則在30元左右，囤貨受匯率影響衝擊較大。另外，由於美國關稅，客戶需求下降，因此在資訊事業方面，佳世達代工獲利受到較大影響。

她說，主要是資訊事業影響集團整體第三季獲利情形。

陳其宏直言，佳世達集團今年第三季獲利相較過去幾年是特別差，以往第三季是獲利高峰，但公司今年交出一張EPS 0.15元的成績單，要和股東們說抱歉，「實在是表現很差。」

他說，台灣目前除了半導體、AI，其他產業普遍都很辛苦，台灣產業在232條款中，多數都沒有受到影響，都在豁免範圍內，包括佳世達多數產品也是如此，但最主要原因是需求，受關稅影響，美國整體需求仍然非常不好，從第三季開始就十分顯著，預估第四季與第三季相比，表現也將是持平。且並未看見感恩節、光棍節，或是即將來臨的聖誕節，全世界各區域的需求有明顯變好。

不過，陳其宏提到，集團事業群中有AIoT事業群、解決方案事業群，預期H computing未來應該會逐步發酵，也會有更多需求，但現階段對佳世達來說還不明顯，團隊速度也還有待加強，子公司羅昇在computex中也多次展出與資料中心相關的產品，不管是伺服器、散熱等，但由於團隊規模大小，所以還沒有看到明顯放量出貨，這塊已在積極加強，以更多的資源投入。

網通方面，陳其宏表示，子公司明泰在Switch交換器部分，擁有最強產品線，明泰也正積極突破，加速朝資料中心轉型，希望能夠趕上資料中心這波運用的浪潮，他說，集團正在布局「但速度不夠快」，無法逐漸反應在集團現有的業績上，團隊也必須再加把勁。

「還是要跟股東們說聲抱歉」，陳其宏坦言，第三季成績不好，第四季似乎看來也會與第三季「差不了多少」。不過，他強調，從明年開始希望把今年獲利谷底拉回來，「希望明年能夠比今年好。」

