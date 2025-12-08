佳冬公墓遭垃圾淹沒！警方環保局火速破案 最高恐罰1500萬

屏東縣佳冬鄉公墓近日遭大量廢棄物傾倒，佳冬鄉公所立即通報環保局及枋寮警分局。警方與環保人員當日晚間迅速循線查獲廢棄物事業主及棄置行為人，現場廢棄物已列為犯罪證物，待檢警保全完畢後才能依法清理並裁罰。

屏東縣佳冬鄉公墓近日遭大量廢棄物傾倒。（圖／屏東縣佳冬鄉公所）

佳冬鄉公所指出，12月2日上午有民眾在佳冬農會後方公墓除草時，發現道路兩旁散落大量廢棄物，包含玻璃餐具、塑膠籃、水管、布置桌巾、木板及裝飾用品等。公所隨即通報警方、環保局及殯葬管理單位前往處理，經查發現廢棄物中含有文件資料，順利追查來源，當晚棄置人已到現場承認違法行為。

佳冬鄉公所表示，由於本案性質惡劣，經環保局指示移請檢警偵辦，目前現場廢棄物屬於犯罪證物，本所已配合以警示帶封閉，後續等檢警保全證據完畢後，環保局將會責請行為人清理並依法裁罰，請鄉親勿擅入封鎖區域。

屏東縣佳冬鄉公墓近日遭大量廢棄物傾倒。 （圖／屏東縣環保局）

環保局表示，棄置行為人未持有合法廢棄物清除處理許可，卻接受委託收費清運廢棄物，已涉及《廢棄物清理法》第46條第4款規定，將面臨一年以上至五年以下有期徒刑，並可併科最高新台幣1500萬元罰金。後續將由枋寮警分局完成調查並移送屏東地檢署偵辦。

屏東縣佳冬鄉公墓近日遭大量廢棄物傾倒。 （圖／屏東縣環保局）

枋寮警分局補充，本起案件是協助環保局依廢棄物清理法調查，經了解，該批廢棄物原由停業餐廳委託嫌疑人處理，但嫌疑人卻將垃圾非法傾倒於佳冬鄉公墓，警方配合環保局完成筆錄製作，後續裁罰將由環保局辦理。

