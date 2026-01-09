佳冬蕭宅虛擬博物館 開展

客委會客發中心為「佳冬蕭宅虛擬博物館」展出揭幕。（記者陳真攝）

客委會客家文化發展中心攜手文化部文化資產局，將六堆文化資產與科技結合打造「佳冬蕭宅虛擬博物館」，即日起至四月六日於臺南文化資產保存中心精彩展出。

該項佳冬蕭宅虛擬博物館開展的揭幕活動中，客發中心主任何金樑與佳冬蕭宅總幹事蕭芳樹、計畫執行團隊的副教授徐慧民及主任陳柏欽等人，共同見證這場科技與文化的跨界對話。

這次展出的「佳冬蕭宅虛擬博物館」，是客發中心推動「六堆地區重要客家建築文化資產三維數位保存計畫」的亮眼成果。展覽打破了傳統靜態展示的框架，透過「點雲」技術，將古蹟轉化為可互動的數位空間，民眾在操作介面上，可以像玩遊戲般自由切換視角，探索歷史故事。

六堆地區橫跨高雄與屏東，特別選定具代表性的佳冬蕭宅建置虛擬博物館，這不僅是對建築的紀錄，更一把鑰匙，為未曾親臨現場的民眾開啟認識客家文化的大門。

何金樑期盼透過各界的合作看到族群之間豐富多元的樣態，很多時候客家建築聚落，展現的不只是客家的樣貌，更是一個客庄的生活集體記憶，裡面存在更多的感動跟故事。

文資局也指出，國定古蹟3D掃描計畫已累積超過七十處成果，但過去多用於學術保存。客發中心這次的「轉譯」嘗試極具創新意義，將龐大的掃描數據變成大眾可以走進去、甚至探索的益智遊戲，展現文資保存銜接現實的活潑態度。