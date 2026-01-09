佳娜妹蹭吃蹭住不回饋「像切不掉的毒瘤」 祖雄不滿揭婚姻內幕！姊妹還失控大打出手

祖雄在節目爆料，老婆佳娜的妹妹來台灣蹭吃蹭喝，成為引發夫妻吵架的導火線。（翻攝自佳娜臉書、oliya_meimei IG）

在台發展的大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜，結婚2年育有1男1女，不過看似羨煞旁人的甜密婚姻，背後卻有不少家庭問題。祖雄在節目就坦言，不滿佳娜妹妹白吃白住，「像切不掉的毒瘤」，加上溝通語言問題，導致壓力與日俱增。

祖雄近日在節目《11點熱吵店》大吐苦水，坦言小姨子歐莉雅（Olya）在他們家住了快2年，夫妻生活變得複雜很多，除了歐莉雅生活費大多是夫妻倆負責外，生活習慣也讓他很抓狂，坦言佳娜吃東西經常掉滿地，原只有老婆時還能接受，覺得夫妻互補就好，但沒想到佳娜家人也有類似習慣，吃飯掉地、垃圾丟不準，甚至剩菜常亂塞冰箱後被遺忘，最後總是他在後面擦屁股，讓他生活變得更累。

除了生活問題，祖雄也表示語言與文化隔閡的問題，導致雙方溝通不易，並強調從未將小姨子當保姆，僅希望夫妻工作繁忙時，小姨子能搭把手，偶爾幫忙照顧孩子，分擔一些家庭壓力，但實際狀況卻不如預期，有時請求協助，小姨子都會以「要整理自己的東西」為由拒絕，讓祖雄感到相當無奈，認為付出與回饋明顯不成比例。

祖雄事後請佳娜與小姨子溝通，卻沒想到兩姊妹一言不合，妹妹情緒激動反擊，她也動手回擊，當場爆發肢體衝突，讓一旁的祖雄看得目瞪口呆，只能趕緊上前勸架，事後自己也慘淪夾心餅乾，夫妻間也因此爭吵不斷，讓他直呼壓力爆表。佳娜則緩頰表示，祖雄是典型處女座，對細節有要求，但她與妹妹同為天秤座，性格比較隨和，認為這些個性和觀念的落差，是家庭裡摩擦的主因之一。

