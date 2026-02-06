佳娜婚後首度道歉！誤會祖雄打女兒釀婚姻危機

婚姻生活的磨合與爭執在所難免，關鍵在於事後如何修補關係。TVBS節目《11點熱吵店》近期以「對不起，不該跟你吵這架」為主題，邀請四對夫妻在農曆新年前公開化解心結，其中祖雄與佳娜這對相差12歲的夫妻，首度揭露一場險些撕裂婚姻的誤會。

事件起因於一次午睡後的場景。佳娜透露，她與祖雄婚前即約定絕不體罰孩子，因此當她某次睡醒，一睜眼便看見祖雄正在拍打女兒雙手時，護女心切的她瞬間理智斷線。她邊哭邊怒斥：「你怎麼可以打我的寶貝！」情緒完全失控，成為兩人婚後最嚴重的衝突。

廣告 廣告

真相在事後才水落石出。原來女兒當時正在玩弄電線，存在安全疑慮，祖雄情急之下拍打制止，並非出於憤怒或體罰。了解來龍去脈後，佳娜才意識到自己錯怪丈夫，也反思當下未給對方任何解釋機會。

節目現場，佳娜終於說出婚後第一句「對不起」。她坦承自己過去極度抗拒道歉，甚至為了逃避，曾裝傻聲稱母語烏克蘭語沒有「對不起」這個詞彙，嘴硬個性讓現場來賓嘖嘖稱奇。這次事件讓她體悟，道歉不代表示弱，而是為關係留下修復的路。

祖雄也在節目中為自己的衝動言語道歉。他曾因佳娜在社群上傳他熟睡醜照，一時情緒失控脫口說出「幼稚、不懂愛」等重話，事後深感懊悔，節目特地準備按摩券作為賠罪。

節目中其他夫妻也分享各自的婚姻難題。撒基努向妻子Maya道歉，坦承自己不顧妻子工作辛苦仍執意求歡。他陪同妻子工作後，發現她每天要走上萬步，才體會妻子的辛勞，自責說：「我就像畜生一樣，只會用下半身思考。」Maya也為曾在丈夫酒醉送醫時說出「乾脆喝多一點，趕快去投胎」的氣話道歉。

香蕉懊悔在泰國蜜月旅行因通訊中斷險陷困境時，對妻子Timmy口出惡言。林舒語則因買機票爭執導致黃體破裂住院三個月，丈夫則蒲在節目念出反省信鄭重道歉。這場夫妻道歉大會展現婚姻中最真實的一面，提醒觀眾婚姻裡最難的不是不吵架，而是願意在誤會後先放下面子，為關係找到修復的可能。

更多品觀點報導

具俊曄為大S打造永恆雕像 手腕第四道刺青曝兩人情深點滴

恐怖情人互毆！女燒工寮洩恨 男毒駕撞人墜崖

