佳娜平安誕下混血兒 祖雄裸身抱兒原因超暖

佳娜（左起）今平安誕下兒子，祖雄也陪伴在旁。翻攝祖雄臉書



馬來西亞男星祖雄前年與烏克蘭籍的佳娜結婚，愛女「內內」已1歲10個月大，今（11╱7）他在臉書分享兒子「季季」誕生喜訊，開心表示：「媽媽很勇敢，爸爸很感動，內內也即將升格成姊姊啦！」另外，他裸身抱著新生兒的照片也引起網友好奇，他則解釋這是「袋鼠式護理」，透過肌膚接觸讓寶寶熟悉彼此的心跳、體溫。

祖雄裸身抱著兒子，以「袋鼠式護理」安撫新生兒。翻攝祖雄臉書

昨下午祖雄和佳娜就拉著3個行李箱到醫院，佳娜笑說：「大家都以為我們要出國度假，結果其實是去醫院待產，而且這3個行李箱幾乎都是老公的東西，也太誇張了吧！」

今早晨平安迎接「季季」出生，祖雄感動地說：「謝謝大家一路以來的祝福與關心，接下來我們就是『一家四口』的新旅程。」並對兒子喊話：「歡迎你，季季，你的到來，一定會讓我們的家庭更精采！」

