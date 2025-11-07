佳娜生了！祖雄喜迎二寶「季季」報到 一家四口湊成好字

佳娜生下第二胎兒子。（圖／翻攝IG／祖雄）

馬來西亞男星祖雄2023年與烏克蘭籍女星佳娜結婚，婚後育有一女。今（7日）清晨，他在社群平台開心分享喜訊，宣布妻子佳娜順利產下第二胎兒子，並取名「季季」，正式升格為四口之家，湊成一個「好」字。

祖雄在貼文中寫道：「11月7日早晨，兒子『季季』順利報到！媽媽很勇敢，爸爸很感動，內內也即將升格成姊姊啦。」簡單幾句話，道盡初為人父的激動與幸福，讓不少粉絲留言恭喜。

祖雄抱著剛出生的兒子。（圖／翻攝IG／祖雄）

他也不忘感謝一路支持的親友與粉絲，「謝謝大家一路以來的祝福與關心，接下來我們就是『一家四口』的新旅程。」對於新生命的到來，他充滿喜悅與期待，深情喊話：「歡迎你，季季，你的到來一定會讓我們的家庭更精彩！」

廣告 廣告

佳娜昨日才發文透露，下午與祖雄出發去醫院，有趣的是，拉著3個行李箱的夫妻倆，都被旁人以為是要出國度假，結果只是去待產，她還笑說行李箱裡幾乎都是老公的東西，「也太誇張了吧！」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

〈雙人枕頭〉作曲人張錦華逝世！龍千玉悲痛送別恩師

王子2年前「自稱不會主動」言論遭翻出 網酸：現在行動力十足？

王子遭爆美國行「精打細算」想當免費仔 靠人氣拚贊助「費用全免」最終槓龜