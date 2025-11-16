佳娜產後7天露面「真實身材」連尪都誇：不像剛生完 超細腿根全被拍
娛樂中心／蔡佩伶報導
烏克蘭女星佳娜在2023年嫁給大馬男星祖雄後，於2024年初誕下一女「內內」，然而在本月初他們也迎來二寶「季季」的出生，升格為一家四口家庭。近日，掀起關注的是佳娜在產後7天驚喜現蹤走鐘獎，產後迅速恢復身材也讓網友驚呼「像是沒生過」。
祖雄昨（15日）曬出跟佳娜在走鐘獎的合照，提到產後7天的佳娜突然想要出門走走，正巧昨日正在舉辦走鐘獎，於是夫妻二人也來到現場觀禮。由於祖雄跟佳娜同樣有經營YouTube頻道，因此他們也立下目標，表示除了參加體能比賽外，還想挑戰拍產後運動紀錄，希望能夠報名明年走鐘獎「運動健身獎」並順利得獎。
值得注意的是，當天佳娜氣色很好，穿一套翠綠色的小洋裝現身，大方露出纖細的白皙長腿，讓祖雄忍不住稱讚佳娜「美到不像剛生完小孩的媽媽」，就連路人都誇讚產後恢復速度很快，身為老公的祖雄也為此感到驕傲。
