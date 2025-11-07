佳娜順利產下二寶！祖雄赤裸上身抱兒子「背後原因超有愛」

馬來西亞藝人祖雄7日上午宣布，與烏克蘭籍女藝人佳娜的二寶出生，兒子「季季」順利報到，正式成為一家四口：「媽媽很勇敢，爸爸很感動，內內也即將升格成姊姊啦。」、「你的到來，一定會讓我們的家庭更精彩！」

馬來西亞藝人祖雄7日上午宣布，與烏克蘭籍女藝人佳娜的二寶出生，兒子「季季」順利報到（圖／翻攝自IG）

特別的是，祖雄其中一張抱著兒子的照片，赤裸上身，引來網友打趣留言「準備餵奶嗎？」祖雄也回覆表示，自己是在進行「袋鼠式護理」，貼上網址並標註「爸爸與新生兒的肌膚接觸」，不難看出為了迎接新生命的誕生，做了許多功課。

所謂袋鼠式護理，主要是仿造子宮內環境，讓爸爸或媽媽將嬰兒抱在胸前，以皮膚接觸皮膚的方式，協助父母與寶寶熟悉彼此的心跳體溫，達到讓寶寶放鬆，減緩外界刺激。

祖雄赤裸上身進行「袋鼠式護理」（圖／翻攝自IG）

祖雄2022年認愛佳娜，隔年結婚，並於2024年初迎來女兒「內內」。今年8月夫妻倆出面受訪時，佳娜透露懷二胎孕吐嚴重、抽筋頻繁，懷孕七個月了，只胖1.5公斤，儘管如此，她還是笑說想繼續生第三胎，目標是生五個小孩。

祖雄與佳娜相差12歲，但兩人宛如心靈伴侶般貼近，祖雄曾在結婚兩周年時感性告白，表示自己並非因為時間到了該結婚、該生小孩，而是遇到了對的靈魂，「我們會繼續編寫著我們的愛情故事。」佳娜也回覆道：「謝謝你陪我兩年，期待更多日常的溫暖！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導