佳娜順利產下二寶！祖雄赤裸上身抱兒子「背後原因超有愛」
馬來西亞藝人祖雄7日上午宣布，與烏克蘭籍女藝人佳娜的二寶出生，兒子「季季」順利報到，正式成為一家四口：「媽媽很勇敢，爸爸很感動，內內也即將升格成姊姊啦。」、「你的到來，一定會讓我們的家庭更精彩！」
特別的是，祖雄其中一張抱著兒子的照片，赤裸上身，引來網友打趣留言「準備餵奶嗎？」祖雄也回覆表示，自己是在進行「袋鼠式護理」，貼上網址並標註「爸爸與新生兒的肌膚接觸」，不難看出為了迎接新生命的誕生，做了許多功課。
所謂袋鼠式護理，主要是仿造子宮內環境，讓爸爸或媽媽將嬰兒抱在胸前，以皮膚接觸皮膚的方式，協助父母與寶寶熟悉彼此的心跳體溫，達到讓寶寶放鬆，減緩外界刺激。
祖雄2022年認愛佳娜，隔年結婚，並於2024年初迎來女兒「內內」。今年8月夫妻倆出面受訪時，佳娜透露懷二胎孕吐嚴重、抽筋頻繁，懷孕七個月了，只胖1.5公斤，儘管如此，她還是笑說想繼續生第三胎，目標是生五個小孩。
祖雄與佳娜相差12歲，但兩人宛如心靈伴侶般貼近，祖雄曾在結婚兩周年時感性告白，表示自己並非因為時間到了該結婚、該生小孩，而是遇到了對的靈魂，「我們會繼續編寫著我們的愛情故事。」佳娜也回覆道：「謝謝你陪我兩年，期待更多日常的溫暖！」
其他人也在看
被真槍抵額頭逼退出！《棒棒堂》男星爆遭黑道威脅 驚人內幕曝光
以《模范棒棒堂》出道的男星「野獸」韋佳宏，過去以Choc7（超克7）成員出道。他昨（6）日在社群透露，過去在加入《棒棒堂》前，曾遇過黑道威脅要他放棄演藝圈，貼文曝光引起熱論。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
「醫界王陽明」三婚又亮紅燈！賴弘國刪光夫妻合照疑似默認婚變
擁有「醫美界王陽明」封號的賴弘國，歷經「華航林依晨」趙筱葳、香港女星鍾欣潼（阿嬌）兩段婚姻後，2022年與第三任妻子、科技業女子Alice登記結婚，並在短短兩年間迎來一雙兒女。未料近日傳出婚變，雙方不僅互相取消追蹤社群帳號，Alice更刪除所有與賴弘國有關的照片，婚變疑雲迅速在網路熱議。鏡報 ・ 3 小時前
白百何東京影展失影后不忍了爆料黑箱 頒獎前兩天被通知「可以回去了」
曾獲金馬獎提名的中國大陸影后白百何，今年以電影《春樹》角逐東京國際電影節，不過5日頒獎典禮上，以該片得獎的是戲份較少的男主角王傳君而非她，事後她在網上發文「還能這麼操作」引發外界熱議。對此白百何再度發文解釋，直接喊話「人品重如山，良心比金貴」。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
歐陽妮妮杭州豪宅曝光！「客廳擺滿沙發」想生3個⋯遭張書豪拒絕
藝人歐陽妮妮去年與張書豪完婚，2025年1月迎來寶貝兒子「睦睦」並在4月宣布一家三口將生活重心移至大陸杭州。近日，他們一家三口登上陸綜《亂室英雄》，首次公開夫妻倆在杭州的豪宅內部，光是客廳就放得下6張單人沙發，讓主持人全程目瞪口呆。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
韓媒票選「2025年度最差韓劇」：《魷魚遊戲3》、《問問星星吧》、《暴風圈》等大製作夯劇上榜！「這部」超狂卡司陣容拿下年度最爛劇
韓媒《Joynews24》近日公布眾多年末總結回顧，集結來自於娛樂經紀公司、電視台人士、電影電視節目製作人、娛樂線記者等110名業內人士進行問卷調查參與投票，票選出今年關於電視劇、電影、演員、歌手、綜藝節目等榜單，近日已經公布「2025年度最佳電視劇排名」、榜單，今(6)日又公開最新榜單內容為：「2025年度最差電視劇」票選出今年評價兩極的韓劇，不少夯劇也上榜！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 小時前
周杰倫歡慶出道25周年！老婆昆凌「神回覆吐槽」網友全笑翻
周杰倫在2000年出道，一出道就掀起一陣「周氏旋風」，至今影響華語樂壇25年，沒有一個華人不會唱周杰倫的歌曲，6日他在社群分享出道25周年的感想，也感謝大批歌迷的一路相挺，沒想到意外釣出老婆昆凌留言，無情的吐槽笑翻網友們。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
藤井麻由因愛退團 認「此生最後悔的事」
昔為AKB48 Team TP的日本女星藤井麻由在《宇宙啦啦隊》擔任助理主持人，日前陪同28位參賽者飛往韓國接受嚴苛訓練，女孩們堅持夢想的模樣，讓她回想起過往女團生活，也懊悔自己2年前因為戀愛而退團，「這是我此生滿後悔，又覺得很愧疚的一件事」。中時新聞網 ・ 8 小時前
王傳一收到兵單「逃不過醫師爸法眼」 放心老婆與異性出遊：我會先看她iPad
王傳一、朱德剛6日舉辦相聲脫口秀作品《壹加一剛好比三小》售票記者會，最近演藝圈閃兵役消息連環爆，兩人在現場還臨時上演時事哏，只見朱德剛問王傳一有沒有當兵，王傳一馬上立正敬禮：「報告，有當兵！2050梯次！」朱德剛也笑說，「先問一下，免得到時候演出沒人！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
墨西哥女總統遭性騷襲胸！ 隨扈慢半拍未及時阻止
墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）日前在街頭和民眾互動時，突然遭一名男子試圖親吻，並從後方伸手襲胸，隨扈第一時間未上前制止，大約3秒後才將男子拉開，畫面曝光後，不少民眾直呼維安出台視新聞網 ・ 1 天前
《雙人枕頭》音樂創作人張錦華驚傳過世 龍千玉不捨奔赴靈堂送別
即時中心／梁博超報導寫出《雙人枕頭》、《等一下呢》、《你是我的兄弟》等多首耳熟能詳金曲的台語音樂創作人張錦華，日前驚傳離世，享壽75歲。台語天后龍千玉昨（6）日參加告別式，表示老師不只是她的恩師、更像家人，在最需要鼓勵的時候給她力量與溫暖，送老師最後一程，心中滿是不捨。民視 ・ 6 小時前
歐陽妮妮杭州新家曝光！娜娜豪送「6個沙發」塞爆客廳 男星進門傻眼：以為傢俱行
歐陽娜娜近日在陸綜《亂室英雄》中展現「寵姐實力」。節目錄影時，嘉賓王敬軒走進歐陽妮妮的杭州新家，發現客廳裡竟放滿6張不同風格的沙發，忍不住笑稱「看起來像是家具行」！姊妹淘 ・ 20 小時前
不藏了！周曉涵突鬆口證實過夜「玖壹壹人夫健志、洋蔥」 真實關係曝
節目一開始，隨機抽願望行程，竟抽到「最頂30公分」的行程提示，讓現場女星們瞬間嚇傻！曾莞婷驚呼第一關就這麼刺激，花花更懷疑說：「這長度會出人命吧！」老司機苗可麗立刻開車，用手比劃30公分大概到鎖骨這裡，讓曾莞婷聽了直呼：「這太深了啦！」苗可麗還不放過周予天，直接逼問：「30公分跟你『那根』有關嗎？」讓周予天滿頭大汗，羞喊：「這好難接！」最終謎底揭曉，原來是要前往品嚐知名燒烤店長達30公分的牛舌！三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 3 小時前
國中生想領普發1萬 母丟50元打發 引爆親子衝突
普發1萬元昨（5）日起分流開放登記，錢雖然還沒入帳，但卻已經有民眾因為使用方法與家人起衝突了。一名國中生4日表示，他想使用普發1萬元去買繪圖用的平板，結果父母認為小孩子根本沒有繳稅，這筆錢應該由他們使用才對，讓他上網詢問到底該怎麼辦，吸引逾百萬名網友查看、給意見。中時新聞網 ・ 23 小時前
妻子辛苦跑完紐約馬拉松！ 洋基隊長「法官」在終點迎接送上擁抱和親吻
體育中心／丁泰祥 報導世界五大馬拉松之一的紐約馬拉松，今年邁入第54屆，在終點線附近，出現了一位身材高壯的男子，他是大聯盟紐約洋基隊的隊長，超級巨星法官Aaron Judge，他是來迎接太太Samantha，回到終點後，法官給了老婆大大的擁抱，恭喜她再度完成比賽。FTV Sports ・ 3 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 2 小時前
以學霸之姿考上台大！醫科女神馮琪淯近況曝 傳要當住院醫師
被封為「台大醫科女神」的雄女學霸馮琪淯，2018年以榜首考上台大醫學系，近日傳出她申請台大醫院住院醫師，科別為耳鼻喉科（ENT），引發網友熱議。消息曝光後，不少人感嘆時光飛逝，昔日學霸女神也許將投入醫界。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
一年半狂減45kg！日本女諧星靠2個小改變，成功瘦掉「半個自己」網驚：根本重生等級！
說到日本藝人成功瘦身的代表，絕對不能不提到知名諧星 Yuriyan Retriever（吉田有里）！1990年出生、現年35歲的她，以大膽幽默的表演風格與率真的個性爆紅，是日本「棉花糖女孩」的代表人物女人我最大 ・ 1 天前
MLB》道奇被嗆「花錢買冠軍」！前NFL球星轟：棒球太無聊
剛在世界大賽完成二連霸的洛杉磯道奇隊，季前不吝嗇的砸錢補強獲得成效，卻在順利奪冠後遭受批評。前NFL費城老鷹明星中鋒傑森凱爾西（Jason Kelce）在個人Podcast節目《New Heights》中直言，道奇只是「花錢買冠軍」，一番言論立刻在美國體壇掀起熱議。中時新聞網 ・ 18 小時前
今「立冬」能量大轉換！4生肖遇冷越強還有貴人幫忙…12月前財運暴漲
今天（7日）正式進入立冬，晝夜溫差大，陰濕氣邪，容易損害人體陽氣。命理專家邱彥龍表示，有4生肖將遇冷越強，其中屬狗者有無形磁場協助，事業擴展快速；屬羊者，有發大財跟轉戰新領域的機會；屬鼠者，有貴人相助且家庭運旺；最旺的則是屬猴者，不論感情或事業都能豐收，也容易成為眾人焦點。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前