佳子公主31歲生日9張美照連發！ 白衣漫步花海「人比花嬌」

佳子公主拿著相機，與美麗的山茶花合照。（翻攝宮內廳）

日本佳子公主本月29日迎來31歲生日，宮內廳依照慣例，公布她的多張照片，並回顧她過去一年的公務活動。

皇居花海取景？ 9張生日照怎麼拍的？

佳子公主（佳子內親王）於1994年12月29日出生於日本東京的皇居，是秋篠宮文仁親王與紀子妃的次女，也是德仁天皇的姪女。她因擁有甜美外型，被外界譽為日本「最美公主」。

宮內廳在佳子31歲生日當天，一連釋出9張美照和一段影片，影像是12月上旬，於赤坂御用地拍攝。畫面中，佳子身穿白色針織上衣、棕色襯衫、長裙，漫步在山茶花和紅葉之間，時而賞花、時而拿起拍立得相機拍照，影片最後，她沿著草坡行走，後方有池畔、松林等景象，堪稱「人美景美」。

廣告 廣告

佳子蹲在一棵開滿粉紅山茶花的樹下，面帶微笑，花瓣像粉紅色的地毯一樣在她腳下敞開。（翻攝宮內廳）

佳子拿起拍立得相機，拍攝風景。（翻攝宮內廳）

不只顏值出眾 佳子公主這一年在忙什麼？

宮內廳回顧過去一年，佳子的足跡遍及日本各地，也多次出訪海外。年初，她參觀「寶可夢×工藝展」，從流行文化切入，欣賞結合創意與傳統技藝的工藝作品。2月則會晤來自13國的「世界青年之船」代表，透過交流深化國際友誼。3月，她陪同出席巴西總統伉儷訪日的宮中晚宴，展現穩健的皇室禮儀。

4月，佳子公主前往石川縣，實地走訪能登半島地震與豪雨災區，關心輪島漆藝、九谷燒等傳統工藝復興情況，並親自體驗蒔繪、沈金等製作過程，對工藝職人持續努力深表感佩。6月，她在日巴建交130週年之際訪問巴西，受到當地日裔社群熱情歡迎，期盼兩國友誼持續深化。

佳子站粉紅色和白色山茶花之間。（翻攝宮內廳）

佳子面對鏡頭微笑，更拿起相機拍攝，背景是一棵高大的紅楓樹。（翻攝宮內廳）

佳子拿起拍立得相機，背景是一棵松樹。（翻攝宮內廳）

到了下半年，佳子持續關注和平、人權與多元共融議題。她參觀廣島原爆相關展覽、出席和平紀念活動，也多次與聽障、身心障礙者及青少年團體交流，更用手語致詞，表達支持與尊重。她也身兼日本工藝會、日本網球協會等組織職務，出席重要展覽與體育賽事，與創作者和選手們近距離互動。

宮內廳表示，佳子在這一年中，始終對曾經相遇的人們、協助活動的工作人員，以及所有默默付出的人們心懷感謝，她將持續以同理和關懷，走在屬於自己的皇室道路上。

更多鏡週刊報導

威廉王子3子女「御用保母」服務11年授勳！ 不只會帶小孩還「精通十八般武藝」

凱特王妃攜10歲夏綠蒂公主「母女鋼琴首秀」！ 作曲家驚喜點評：好得不得了

「黛安娜奶奶會以你為榮」12歲喬治王子反應曝光 路易「搶爸爸糖果」全場笑翻