佳尼特教育基金會熱心公益 長期捐款關懷偏鄉教育與弱勢家庭
財團法人佳尼特教育基金會關懷年節期間弱勢家庭生活，並支持偏鄉學校傳承藝陣文化，特捐贈生活禮券給台南市1,000戶邊緣家庭，並提供傳藝獎助金協助偏鄉學校推動傳統藝術教育。台南市政府今（26）日舉行「2026歲末送暖千戶關懷捐贈暨傳藝獎助金頒贈」儀式，由市長黃偉哲代表市府受贈，並頒贈感謝狀予基金會董事長莊住維，肯定基金會長期投入公益，協助市府照顧弱勢族群及推動地方教育。
黃偉哲說，每逢寒冬，總能看到公益團體以實際行動傳遞溫暖，令人動容。去年許多偏鄉地區受丹娜絲風災重創，不少家庭原本生活清寒，災後又面臨屋舍修復與經濟壓力，因此特別感謝佳尼特教育基金會的捐助，為孩子的教育與生活提供實際協助。
民政局指出，部分邊緣戶因資格限制，難以直接獲得公部門資源。今年佳尼特教育基金會捐贈鹽水區、下營區、將軍區、北門區及學甲區共5個行政區、1,000戶家庭，每戶獲贈面額1,000元的7-11禮券，總金額達新台幣100萬元，協助家庭依實際需求採買生活必需品與營養補給。
教育局表示，「美學創思力」為台南市教育的重要發展方向之一。教育局長期推動藝術教育與特色課程，包括辦理兒童藝術教育節、傳統藝術競賽及「台南囡仔仙拼仙」等活動，並鼓勵學校參與各類藝文展演。校園傳統藝陣表現成果，也反映出民間資源投入對教育發展的正面效益。
佳尼特教育基金會董事長莊住維指出，今日活動重點不在於捐贈本身，而是希望拋磚引玉，喚起社會各界對弱勢族群的關注，並邀請大家以行動參與關懷。她特別感謝市長黃偉哲對基金會的支持，以及對台南教育與城市發展的關心。未來，基金會將秉持「或許無法做偉大的事，但願以偉大的愛完成每一件小事」的精神，持續與市府及學校合作，投入公益與教育關懷。
佳尼特教育基金會成立十年來，持續投入資源協助台南市國小推動傳統藝術與藝陣文化。今年共有47所學校獲得支持，共計捐贈新台幣94萬元的傳藝獎助學金。此外，基金會已連續6年辦理「歲末送暖、千戶關懷」活動，透過生活禮券協助邊緣戶採購民生用品與營養補給，展現民間團體參與公益及支持偏鄉教育的實際行動。
