佳德小編武俠文暴紅！奧客「天殘腳」踹飛木盤 網跪著看完

台北鳳梨酥老店「佳德鳳梨酥」最近引發話題，不是他的商品，而是社群小編神改寫的故事。

鳳梨酥老店佳德鳳梨酥是許多民眾中秋買月餅的首選，臉書社群小編幽默的文筆更常吸引網友留言按讚。最新貼文更是吸睛，小編在臉書發文附上照片，可以看到一名男子動腳，將放在一旁的盤子全踢倒，但貼文內容更引人注目。

小編寫下日前武林人士天殘，於本店購入一盒鳳梨酥，半刻鐘後重返山門預行換貨之事，門下接待弟子當場說明，除非有瑕疵，否則一旦過手，離櫃概不提供反悔。天殘聞言顏面盡失，情緒頓時走火入魔，起身一掌拍飛接待桌的日曆與文具，門口整疊28公斤重木盤拍不飛，竟施展失傳36年武學「天殘腳」，無辜木盤硬生生遭踹飛，險些砸到一名女子，還好女子警覺後退一步，才沒釀成傷筋斷骨大禍。

此時，店長聞聲掄起82斤重的鎮店鐵掃，（小編還特別注意並無此事），當店長追出門外時， 雨夜下只見電光一閃，而天殘已頭也不回，奔向南京三民驛站。

最後小編還呼籲武林同道，不論買錯、記錯，或你阿嬤結婚、阿公跑去生小孩，不管任何理由，產品一旦過手，轉身離櫃，皆不提供反悔選項。更提醒買之前先動腦，買完後不要動腳，粗暴不能解決問題，只會造成捕快負擔。消費糾紛貼文瞬間成為武俠小說，讓不少人歪樓留言，「現在賣鳳梨酥也要作文滿級分」、「小編這樣寫文我會想看下一集」、「被小編的武俠文所吸引」、「不看武俠小說的我，這篇我卻看完了 」、「原來高手在...佳德」，還有人替自家小孩問道「依您高見，如果要給七年級的孩子入門金庸，該由哪一套入手好呢？先謝過您了！（抱拳謝）」，意外引發網友共鳴。

