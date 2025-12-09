佳德糕餅遭爆食安爭議！顧客僅獲退38元 衛生局揪缺失

衛生疑慮！台北知名伴手禮佳德糕餅驚傳鳳梨酥內含「小煤炭」，消費者控訴店家擺爛不處理，僅願退單顆38元而非整盒商品。台北市衛生局已於12月9日稽查，雖未在現場產品中發現異物，但查出食品未架高、私人物品未專區管理等缺失，限期改善否則將開罰6萬至2億元！消費者質疑，既然發現一顆有問題，整批商品可能都存在安全疑慮，「難不成還是我們自己這樣塞進去，吃到最後才發現有異物？」

民眾指控到佳德買鳳梨酥，卻在裡頭看到不明的黑色物體。（圖／翻攝google評論）

這起爭議始於12月4日，一位江姓女顧客購買佳德糕餅的鳳梨酥後，發現其中一顆含有類似「小煤炭」的黑色異物。她表示，店家只願退還單顆鳳梨酥的38元，而非整盒商品，讓她感到不滿。江小姐認為，既然發現一顆有問題，整批商品可能都存在安全疑慮，質疑道：「難不成還是我們自己這樣塞進去，吃到最後才發現有異物？」她更在網路評論中指控店家「擺爛不處理」，甚至「叫物流把東西收回去湮滅證據」，並表示這種經營40年的老店讓人對其衛生問題感到擔憂。

佳德駁斥相關指控，表示都有在積極處理。（圖／TVBS）

對於這些指控，佳德糕餅店長張教盈提出不同說法。她表示店方已同意為顧客進行退費，但顧客對後續處理方式不滿意，最後表示「不用處理了」。張教盈強調，工廠已全面清查但仍未找到黑色異物的來源，且店家從未發生過類似問題。她還指出，衛生局稽查工廠和產品時都未發現任何問題。

北市衛生局重回門市稽查，現場鳳梨酥內也沒有發現有異物。（圖／北市衛生局提供）

台北市衛生局表示，衛生局於12月9日上午前往現場稽查，檢查人員衛生、食材處理及場所衛生等項目。稽查結果顯示，現場剛製作完成及已包裝的鳳梨酥均未見異物，但確實發現販售場所食品及冰箱內食材未離地架高、私人物品未專區管理等缺失。衛生局已責令業者於12月16日前改善，若屆時複查仍不符規定，將依違反食安法第8條第1項及同法第44條處以6萬到2億元罰鍰。

這起消費爭議引發外界對食品安全把關的質疑，衛生局表示將持續釐清是否有其他違規情形。而消費者若遇到類似問題，也可向消保中心提出申訴，以保障自身權益。

