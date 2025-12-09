佳德鳳梨酥內卡「黑色異物」 投訴人批：第一時間急著收回產品

台北知名伴手禮店「佳德鳳梨酥」驚傳食安問題，有民眾投訴鳳梨酥裡出現黑色不明異物，店家得知後沒有在第一時間致歉，還急著收回問題商品，讓他直呼是「花錢買罪受」。台北市衛生局已派員前往稽查，表示若店家不符規定，最高可開罰2億元。

當事人江小姐在12月4號買了鳳梨酥，撕開包裝吃到一半時，就驚見邊角出現不明黑色碎屑，當下覺得很噁心，質疑知名品牌為何會發生這種事。

江小姐指出，第一時間就向店家反映，卻沒有得到店家說明，業者反而急著要求物流盡快將商品收回，質疑處理態度不夠積極。

對此，當事店家喊冤表示，無法確定異物的來源為何，衛生局也有到工廠稽查，產品都沒有問題，消費者希望可以退費也同意了，可是處理的方式對方並不滿意。

北市衛生局則說明，派案稽查如查獲食品異物或衛生缺失，會要求限期改善，期屆複查如仍不符規定，可依違反食安法處6萬到2億元罰鍰。

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

