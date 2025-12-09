佳德鳳梨酥包黑色異物！衛生局查出缺失 限期改善中

（記者許皓庭／台北報導）知名糕餅店「佳德糕餅鋪」近日遭民眾於網路評論指控，購買的鳳梨酥中疑似混入「黑色異物」，引發食品衛生疑慮。台北市衛生局今（9）日表示，雖未接獲當事人正式通報，但因事件涉及食安，已主動前往門市及工廠稽查，並發現多項場所管理缺失，責令業者於 12 月 16 日前完成改善。

圖／知名糕餅店「佳德糕餅鋪」近日遭民眾於網路評論指控，購買的鳳梨酥中疑似混入「黑色異物」，引發食品衛生疑慮。（翻攝 Google 評論）

事件起於一名消費者在 Google 評論貼出照片，聲稱鳳梨酥餡料中出現明顯黑色塊狀物，並質疑業者後續處理方式。他在留言中提到，商品被物流收回後「就不了了之」，並直言老字號品牌竟有此狀況，令人難以再信任。

廣告 廣告

面對質疑，佳德表示，目前無法確認該異物來源，已向消費者回收該份產品並辦理退費。店家也強調，相關批次產品已留存並將配合主管機關調查。

衛生局今日上午派員至販售門市及工廠進行全面查核，針對人員衛生、食材保存及作業環境逐項確認。局方表示，現場查驗當天剛製作完成及已包裝的鳳梨酥，均未發現異物，但在環境管理部分仍查出多項缺失。

稽查結果顯示，業者販售空間與冰箱內部分食材未依規定離地架高，且部分私人物品未落實專區管理，違反食品良好衛生規範（GHP）相關要求。衛生局已要求業者改善，後續將再派員複查。

更多引新聞報導

民調差37％！蔣萬安大幅領先 吳怡農批：搶輝達功勞沒意義

韓國12萬台監視器被入侵！民眾裸體、分娩全曝光 爆駭客暗賣中國

