佳德鳳梨酥卡「黑色不明物」 北市衛生局緊急稽查

台北市衛生局針對知名糕餅店「佳德糕餅鋪」進行稽查，發現食品及冰箱內食材未離地架高、私人物品未專區管理等缺失，已要求業者於12月16日前完成改善。稽查緣起於一名消費者在網路上投訴，指稱購買的鳳梨酥內發現黑色異物，並質疑店家回收產品意圖湮滅證據。

民眾在網上投訴佳德鳳梨酥含有黑色異物。（圖／Google評論)

衛生局表示，雖然該案件民眾並未主動向官方通報，但因事關食品安全問題，仍於今日上午派員前往佳德糕餅的店面及工廠進行全面稽查。稽查重點包括人員衛生狀況、食材處理流程以及場所衛生管理等環節，確保食品製作過程符合安全標準。

廣告 廣告

「經稽查現場剛製作完成及已包裝之鳳梨酥均未見異物。」衛生局在檢查報告中指出，雖然現場製作的產品未發現問題，但仍查出兩項違規情形，包括食品及冰箱內食材未依規定離地架高存放，以及員工私人物品未在專區妥善管理，已責令業者限期改善。

事件源於一名網友在Google評論平台發文指出，購買佳德鳳梨酥後回家發現其中一塊含有明顯的黑色異物。該網友還附上多張照片佐證，照片中清晰可見鳳梨酥內確實有一大塊黑色不明物質。網友在評論中表示：「店家請物流把東西收回去湮滅證據就不了了之，這種四十年老店的衛生真不敢讓人再碰。」

一名網友在Google評論平台發文指出，購買佳德鳳梨酥後回家發現其中一塊含有明顯的黑色異物。該網友還附上多張照片佐證。（圖／Google評論)

針對消費者投訴，佳德糕餅鋪回應表示，無法確定黑色異物的來源，但已回收該批鳳梨酥並退還消費者費用。店家未就網友指控的「湮滅證據」一事作出進一步說明。

台北市衛生局強調，將持續追蹤業者改善情形，確保限期內完成所有缺失項目的改善。若業者未能在12月16日前完成改善，將依法進行後續處置。衛生局也呼籲民眾若發現食品安全問題，可直接向衛生單位通報，以便及時處理。

延伸閱讀

賴清德關心日強震「隨時準備提供協助」 網傻眼：台南屋頂自己爬

青森強震增至35傷 日民眾寒冬中驚恐避難「憶起311海嘯」

台灣本土首例！貨櫃清潔工染「球黴菌症」恐因國外污染塵土