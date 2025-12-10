佳德鳳梨酥爆有「黑色異狀物」稽查結果出爐 業者回應了

【緯來新聞網】有網友近日於Google留言抱怨，指稱購自「佳德糕餅鋪」的鳳梨酥在打開包裝後出現疑似黑點狀異物，並不滿該店後續回應態度，引起網路廣泛討論。衛生局昨（9日）派員稽查後並未發現異狀，佳德糕餅鋪也發聲表示基於服務立場，提出「1賠3」的補償方案。

佳德鳳梨酥爆有「黑色異狀物」稽查結果出爐。（圖／翻攝Google Maps）

台北市衛生局派員前往該店舖與製造場實地稽查，雖未在商品中查見異常雜質，仍發現食材未離地擺放及員工個人物品混放等缺失，限業者在12月16日前完成改善措施。



針對有顧客打開包裝後疑似有黑點異狀物，佳德則發布聲明指出，收到顧客回報後，第一時間即請廠長確認製程情況。但因為最初提供之照片不夠明確，因此要求顧客將商品寄回以便比對。

廣告 廣告

佳德鳳梨酥爆有「黑色異狀物」稽查結果出爐。（圖／翻攝Google Maps）

業者解釋，雖然異物位於產品表層，且該鳳梨酥已遭開封，加工痕跡不明，因此難以確認其來源。但本於服務立場，佳德決定採「從寬處理」方式，提出「1賠3」賠償方案。聲明強調，經衛生單位查驗後，未於現場發現異常，顯示產品製程未違反衛生規範，也證明其清白。

更多緯來新聞網報導

爽快！《願望》惡女報應不斷 江祖平海邊拍劇失溫慘叫媽

《綜藝大熱門》收攤了！吳宗憲砸上億開工廠 無懼轉型「我一統天下」