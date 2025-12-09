佳德鳳梨酥爆食安疑慮！衛生局稽查揪2缺失

▲佳德鳳梨酥爆食安疑慮，台北市衛生局派員到場稽查後均未見異物。（圖／台北市衛生局）

[NOWnews今日新聞] 「佳德糕餅鋪」所販售的鳳梨酥，是國內相當知名的鳳梨酥品牌，不過近日卻遭網友在網路爆料，在鳳梨酥中吃到不明「黑色異物」，店家已回收該份鳳梨酥並退費。台北市衛生局今（9）日派員前往店面和工廠稽查，揪出「食品及冰箱內食材未離地架高」、「私人物品未專區管理」等缺失事項，已責令業者於12月16日前改善完成，否則可處6萬至2億元罰鍰。

針對食安議題，台北市衛生局今日依規定前往店家和工廠，針對人員衛生、食材處理及場所衛生等進行稽查，針對「鳳梨酥」剛製作完成及已包裝品項均皆未見異物，但在販售場所發現有「食品及冰箱內食材未離地架高」、「私人物品未專區管理」等缺失事項，已責令業者於12月16日前改善完成。

北市衛生局表示，若業者期屆複查仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條第1項，依同法第44條規定，處新台幣6萬元到2億元罰鍰。

