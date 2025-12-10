佳德鳳梨酥爆黑色異物！業者怒嗆顧客說謊

台北知名伴手禮店佳德糕餅本月初爆發食品安全爭議。根據消費者江小姐投訴，她於12月4日購買的鳳梨酥中發現黑色異物，初步判斷疑似蟲體，隨即向店家反映。然而雙方對於後續處理方式產生嚴重分歧，最終演變成網路公開對峙。

佳德糕餅在官方聲明中還原事件經過。業者表示，接獲投訴後第一時間即派廠長查驗生產線，但因消費者提供的照片不夠清晰，因此請對方將問題商品寄回檢驗。經過內部檢查後，業者認定該黑色物體並非蟲體，但基於負責態度，仍依消費者保護法提出一賠三的補償方案。

廣告 廣告

然而江小姐對此方案並不滿意。根據佳德說法，當業者進一步提出六入禮盒的退費方案時，江小姐表示若只賠償該金額就不接受，並威脅將向消費者基金會投訴及在Google評論留下負評。最終江小姐確實在網路平台公開批評，指控店家擺爛不處理，試圖煙滅證據。

面對指控，佳德糕餅態度強硬。業者在粉絲專頁留言區直接表示「我們都有錄音，有人說謊博眼球凹東西，你良心不會痛嗎」，並指控消費者刻意放大議題、居心叵測。這番言論引發網友兩極反應，部分死忠顧客力挺店家，但也有民眾質疑業者處理態度欠佳。

為釐清真相，台北市衛生局於12月9日派員前往佳德糕餅進行全面稽查。衛生局人員檢查剛製作完成及已包裝的產品，均未發現類似消費者所述的黑色異物。不過稽查過程中發現其他食材放置缺失，已要求業者限期改善。

佳德糕餅對衛生局的稽查結果表示欣慰，認為這還了公司清白。業者在聲明中強調，公司對品管向來堅持高標準管理，立足糕餅業多年來，高品質要求一直是追求的首要目標。業者表示不會因為這起事件影響服務熱情，並感謝各界在事件中給予的支持。

此事件凸顯食品業者面對消費爭議時的處理難題。專家指出，當產品已開封且無法確認異物來源時，業者與消費者間容易產生信任危機。如何在維護商譽與保障消費者權益間取得平衡，成為業者必須正視的課題。目前雙方對峙局面仍未完全化解，後續是否有進一步發展仍有待觀察。

更多品觀點報導

春水堂員工誤將「清潔液當熱茶」 3顧客喉嚨灼傷送醫

扯！餐廳將燃料當湯底 火鍋店經理為證清白「當場狂喝」

