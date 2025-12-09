佳德鳳梨酥藏「黑色異物」！客轟擺爛不處理 店長急澄清：溝通沒共識

生活中心／賴俊佑報導

民眾投訴鳳梨酥有「黑色異物」，但佳德擺爛不處理。(圖／翻攝自Googlemap)

台北名店「佳德鳳梨酥」出包？有民眾投訴鳳梨酥出現「黑色異物」，然而店家卻只把問題商品收回，沒有任何說明和補償，怒轟「這種40年老店的衛生真不敢讓人再碰」；對此，佳德表示黑色異物是什麼還在查詢中，北市衛生局表示一派員稽查，如有缺失、逾期未改，將依法開罰。

鳳梨酥有「黑色異物」！民眾轟佳德擺爛不處理

民眾在Google評論投訴，12月4日購買鳳梨酥，發現其中一塊有黑色異物，因此向「佳德鳳梨酥」臉書小編反映，表示看起來像蟲、不敢食用，小編回應因無法判斷異物為何，因此請物流回收再轉給工廠查看，不過民眾表示店家只是把有問題的鳳梨酥拿起來後再寄回，沒有任何表示或說明，讓民眾怒轟「店家都不承認是他們自己的錯，也擺爛不處理，叫物流把東西收回去煙滅證據就不了了之，這種40年老店的衛生真不敢讓人再碰」。

佳德表示目前仍不清楚黑色異物為何，會配合北市衛生局調查。（圖／記者賴俊佑攝影）

業者澄清民眾稱不需處理 北市衛生局派員稽查

對此，「佳德鳳梨酥」店長張教盈接受媒體訪問表示，該民眾一開始同意補寄新品，後來改口退費，但後續處理又不滿意，目前就表示不需處理，至於黑色異物是什麼？張教盈表示「我們沒有辦法確定來源是什麼，還在查詢中，沒出現過、第一次出現」，12月4日生產商品是否需要下架，仍待高層主管商議。

北市衛生局今日上午已派員稽查，衛生局表示如查獲食品異物或衛生缺失，會要求限期改善，期屆複查如仍不符規定，依違反食品安全衛生管理法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。民眾如有消費爭議，可向當地消費者保護中心提起申訴。

