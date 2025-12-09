佳德鳳梨酥被控有「黑色異物」 衛生局稽查揪2缺失

鳳梨酥名店佳德鳳梨酥近日遭民眾指控內餡有「黑色異物」，網友將照片貼上Google評論並批店家擺爛不處理。北市衛生局9日至店內稽查鳳梨酥均未見異物，但有販售場所食品及冰箱內食材未離地架高、私人物品未專區管理等缺失，已責令業者於16日前改善完成。（摘自Google評論／徐佑昇台北傳真）

鳳梨酥名店佳德鳳梨酥近日遭民眾指控鳳梨酥內餡有「黑色異物」，還將照片貼上Google評論，並批店家擺爛不處理。北市衛生局9日派員至店內稽查，當下剛製作完成及已包裝之鳳梨酥均未見異物，但有販售場所食品及冰箱內食材未離地架高、私人物品未專區管理等缺失，已責令業者於16日前改善完成，複查如仍不符規定，依違反食安法可處6萬至2億元罰鍰。

佳德鳳梨酥是台灣伴手禮名店，不過近日有民眾PO網控訴，他買到的鳳梨酥內有不是正常內餡的黑色異物，但店家都不承認是自己的錯，也擺爛不處理，「叫物流把東西收回去湮滅證據就不了了之，這種40年老店的衛生真不敢讓人再碰」。

衛生局表示，該民眾雖未主動通報，但因為涉及食安，仍依規定至店家稽查。

北市衛生局食藥科科長林冠蓁表示，衛生局9日派員前往現場針對人員衛生、食材處理及場所衛生等進行稽查，查現場剛製作完成及已包裝之鳳梨酥均未見異物。

林冠蓁指出，販售場所有食品及冰箱內食材未離地架高、私人物品未專區管理等缺失事項，已責令業者於16日前改善完成，屆期複查如仍不符規定，依違反食安法第8條第1項及依同法第44條處6萬到2億元罰鍰。

