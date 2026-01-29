佳德鳳梨酥遇奧客「施展天殘腳」砸店！小編爆改成武俠小說獲讚：曠世文筆奇才

佳德鳳梨酥遇奧客「施展天殘腳」砸店。圖／翻攝自佳德鳳梨酥臉書

知名伴手禮「佳德鳳梨酥」27日發生暴力事件，一名顧客想退貨遭拒絕，情緒失控開始砸店，不僅拍飛桌上日曆及文具，更是直接踹翻店內的購物盤，目前警方正循線追緝中。佳德官方28日將案發過程以武林小說語法陳述，遭大批網友封為「被鳳梨酥耽誤的曠世文筆奇才」。

佳德鳳梨酥發文表示，為了保護所有顧客的權益，「售出後恕不退換」的門規堅持了多年，且從未動搖，27日一名宛如武林人士的顧客「天殘」，在店內購買一盒鳳梨酥後離開，卻在15分鐘後「重返山門」想退貨，「門下弟子」趕緊上前說明，告知對方一旦離櫃後就無法反悔。

然而，「天殘」似乎覺得失了顏面，情緒頓時走火入魔，先是拍飛接待桌的文具與日曆，在離開店前見到門口的購物盤，原本也想拍飛，不過木盤重達28公斤，被攻擊後一動也不動，佳德鳳梨酥形容，「顯然掌法非天殘強項」。

佳德鳳梨酥表示，「天殘」下秒竟抬高腳步，「施展失傳36年武學『天殘腳』，無辜木盤硬生生遭踹飛，險些砸向一旁女子腳踝，所幸出第一掌失敗，女子警覺後退一步，才沒釀成傷筋斷骨大禍」，隨後如同「電光一閃」直奔南京三民捷運站。

佳德鳳梨酥遇奧客「施展天殘腳」砸店。圖／翻攝自佳德鳳梨酥臉書

佳德鳳梨酥鄭重呼籲，一旦售出後，就不提供退換貨，強調「粗暴不能解決問題，只會造成捕快負擔，為了您的身心健康著想，如控制不了情緒，請洽各地華佗商鋪抓藥」。

貼文曝光後掀起網友讚許，紛紛表示「真是被鳳梨酥耽誤的曠世文筆奇才啊」、「看得好過癮啊」、「小編要一直這麼可愛幽默喔」、「這是被鳳梨酥耽誤的武俠小說作家嗎」、「被小編的武俠文所吸引」、「不看武俠小說的我，這篇我卻看完了」、「小編的文筆流暢，字字句句宛如笑傲江湖，很有文學藝術」。

佳德鳳梨酥也在留言區表示「師爺的飛鴿已出發，通知天殘前往衙門喝茶說明。若敢裝忙、裝死、裝不在家，衙門可沒在跟你客氣，四大名捕早已磨刀霍霍」。

針對佳德鳳梨酥砸店一事，松山分局表示，該名顧客因情緒失控，以手部、腳部毀損店家木製購物盤，初估財物損失約500元，目前已受理報案，並掌握嫌犯特徵，正在積極循線追查下落。



