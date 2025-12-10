佳德鳳梨酥遭客訴有「黑色異物」衛生局還清白 小編無奈：良心不痛嗎？

日前有民眾投訴，疑似在佳德鳳梨酥內吃到黑色異物，不過衛生局已還店家清白。（翻攝自佳德糕餅臉書）

知名鳳梨酥「佳德鳳梨酥」近日遭客戶投訴商品疑似出現黑色異物，引發討論。佳德昨（9日）在臉書發文說明，強調公司第一時間啟動調查，並從寬補償，但客戶多次放大議題、不接受處理方案，甚至揚言向消基會投訴與在 Google 留評論。台北市衛生局已於 12 月 9 日前往稽查，確認未發現相關異常，替公司還清白。小編也在留言處強調，「我們都有錄音，有人說謊博眼球凹東西，你良心不會痛嗎？」

黑色異物究竟是什麼？為何客人認定是「蟲」？

佳德表示，客戶最初提供的照片模糊難辨，為釐清狀況，前台請對方寄回商品。實際收到開封後的成品後，公司內部同仁一致確認「絕對不是蟲」，但因異物呈現在表皮、且無法確定是否遭加工或其他外力造成，公司仍秉持負責態度，採「從寬認定」，提出1賠3補償方案。

公司怎麼處理？為何客戶仍不滿意？

佳德指出，雖已補償新品，但客戶仍要求「給說法」，不接受公司提出的補償。公司進一步提出退費方案，盼以最大誠意處理。對方卻表示若只退 6 入禮盒價則「不用賠」，並稱將向消基會投訴及在 Google 留負評。佳德認為對方「刻意放大議題、過度解讀」，甚至在評論平台公開抨擊，讓人質疑「居心叵測」。

衛生局查驗結果為何？

佳德強調，公司品管一直以高標準管理。台北市衛生局已於12月9日 前往工廠全面查驗，結果 未發現客訴中指稱的異物情況，讓公司形容這次調查「還了清白」。

