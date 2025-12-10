佳德鳳梨酥遭控有黑色異物 衛生局還清白 業者怒：說謊良心不會痛？





台北知名伴手禮店「佳德鳳梨酥」近日捲入消費爭議，有顧客聲稱在鳳梨酥中發現「黑色異物」，懷疑是昆蟲，並指控店家處理態度不佳，在Google評論留下負評，引發熱議。事件曝光後，台北市衛生局昨（9）日前往門市及工廠稽查，結果卻未在任何成品中發現異物，風波因此出現重大反轉。佳德鳳梨酥9日也發出聲明稿強調「有人說謊」！

一名消費者12月4日在佳德Google評論反映，稱購入鳳梨酥後，其中一塊內含黑色異物，外觀宛如昆蟲，向店家反映後，店家小編聲稱無法判斷異物成分，將安排物流回收送工廠鑑定，消費者批評店家要求將商品寄回是「要滅證」。事件經媒體報導後，台北市衛生局9日依規定展開調查，從現場剛出爐產品到已包裝成品皆未見異物。不過稽查中仍發現「冰箱及食材未離地架高」、「私人物品未專區管理」等缺失，限期12月16日前改善，否則可依《食安法》開罰6萬至2億元。

9日晚間佳德在粉專發布長文反擊，強調衛生局檢查並無查出有其指稱的事件存在，「也算是還了本公司清白」，並公開與顧客溝通的完整過程。業者表示，事件發生後已全面清查生產線與所有成品，均未找到類似物體，仍本著負責態度提出「1賠3」補償。顧客收到新品後仍不滿，佳德進一步提出退費方案，但對方依然拒絕，甚至揚言投訴消基會、並到Google大肆批評。

佳德指出，該消費者最初指稱異物像「蟲」，但寄回商品後經員工逐一確認，「絕對不是蟲」。然而對方持續在網路放大事件，甚至誤導媒體稱店家「只想賠38元」用威脅客服的方式意圖得到更多。業者強調全程皆有錄音存證，直言有人刻意炒作，痛批「我們都有錄音，有人說謊博眼球凹東西，你良心不會痛嗎？」

許多網友看了以後也紛紛力挺店家「人在做，天在看。他絕對不是第一次」、「以前有遇到一些食品蟑螂專門投訴食品廠說產品有問題，若不賠錢的話揚言不是去衛生局檢舉就是投訴找記者，說穿了只是要錢而已」、「雖然我鳳梨酥更喜歡別間，但我真心看不起某些消費者用保護自己權益之名獅子大開口，權益是假，要錢才是真」、「現在一堆詐騙蟑螂，隨便造假就要求廠商給出極端不合比例的賠償，否則就以毀滅商譽的方式爆料廠商，但可惜的是沒有反制的機制」、「我最喜歡吃佳德鳳梨酥，價格合理又好吃」。

