佳德鳳梨酥遭控有黑色異物！還原始末怒嗆：有人說謊，良心不會痛嗎

顧客指產品有黑色異物，並批評處理態度不佳，佳德鳳梨酥反擊「有人說謊」。翻攝自google maps



台北伴手禮名店「佳德鳳梨酥」近日遭顧客指控產品有「黑色異物」，怒批店家處理態度不佳。衛生局昨（12/10）前往稽查，並未發現異物，業者也火速還原事件始末，直言稽查結果「算是還了清白」，並開嗆：「有人說謊博眼球凹東西，你良心不會痛嗎？」

佳德昨在臉書連發2篇文章解釋過程，表示接到顧客反映產品有問題的第一時間，即請物流收回客訴品進一步研究。同時間，也請廠長進入生產線檢查，但「把整條產線和機台從頭到尾翻過一輪，就是找不到那個『異物』的來源」。

有民眾在Google評論指出佳德鳳梨酥有黑色異物。翻攝自Google評論

佳德說，顧客認為是黑色異物是蟲，他們收到實體後，同仁一致確認「絕對不是一隻蟲」，只是大卸八塊解剖分析，仍無法判斷到底是什麼。

佳德指出，基於顧客權益，他們依《消保法》瑕疵品流程處理，先1賠3寄出全新品，由於顧客交付問題產品時，連3顆良品也一起放入，因此再把良品換新品寄回。

不過，顧客不滿意直接拒收，表示要拿回已分解的瑕疵品，並要求全額退費。佳德無奈表示，「良品換新品不接受、良品原價退費不接受、購買發票也不提供」，既然顧客不喜歡吃，公司同意整盒退費。

結果顧客稱「只退一盒？那不用退了。我要丟衛生局、丟消保、丟評論。」佳德直言，顧客刻意放大議題做過度解讀，並上Google進行評論，讓人覺得居心叵測，甚至惡質誤導部分媒體說佳德「只願意賠38元」。

佳德怒問，「所有通話錄音都在，拿出來保證臉會腫，早晚2不同版本更新速度比手機還快，你的良心不會痛嗎？」小編更嗆：「如果您真有這種凹技術，可以去其他賣場試試看，看看能不能真的達成『買一瓶、退十箱』這種傳說級成就」。

佳德強調，公司對於品管一向堅持高標準管理，名譽不能被凹黑，同仁的努力更不能被任意踐踏，因此要出來捍衛。衛生局進行全面查驗後，也沒有查出顧客指稱的事件存在，算是還了公司清白。

