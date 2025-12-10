佳德鳳梨酥遭控有「黑色異物」 曝衛生局還清白：說謊良心不痛嗎？

有民眾控訴在佳德鳳梨酥吃到有黑色異物的鳳梨酥，但業者消極處理。（圖／翻攝自Google地圖）

台北知名餅舖「佳德鳳梨酥」遭顧客指控返家拆封品嚐時在鳳梨酥內看見「黑色異物」，氣得在Google留下負評，並稱店家僅以物流回收產品，未提供任何明確說明或致歉。事件曝光後，台北市衛生局即派員前往稽查，並無查出有其指稱的事件存在。而店家隨後也發聲澄清，「工廠在全部的生產線與成品上，都沒有找到類似的東西，還厚顏誤導媒體『我們僅願賠償38元』，說謊博眼球凹東西，你良心不會痛嗎？」

台北市衛生局9日表示，雖然民眾沒有主動通報，但因涉及食安問題，已前往門市與工廠查核，初步稽查結果顯示，現場剛出爐與已包裝之鳳梨酥均未發現異物，但發現在販售區及冷藏設備中有「食品與食材未離地放置」以及「私人物品未區隔管理」2項缺失，已開立限期改善通知，要求業者於16日前完成改善。

佳德鳳梨酥則於晚間說明，第一時間接到顧客反映產品有問題後，即刻通知廠長進入到工廠查詢生產線狀況，但因對方傳來的照片不太清楚，因此客服請對方將有瑕疵的商品寄回公司進行比對。

佳德表示，由於商品已經被開封了，異物確實是呈現在表皮上，但從產品上實況上，真的無法確認是否有被加工或深偽，公司為以示負責，採從寬認定補償1賠3。然而，該顧客持續要求詳細說明，「但工廠在全部的生產線與成品上，都沒有找到類似的東西。客戶收到新品後還是不滿意，為表誠意，公司就提出退費方案的想法給客戶。」

但該顧客直言，若只是賠償6入禮盒的價格，那就不用賠償，她會直接向消基會投訴及在Google留下評論。佳德表示不解，「良品換新品不接受、良品原價退費不接受、購買發票也不提供，卻要求直接全額退費。我們不想爭，那就整盒退費，對方仍拒絕，說完就掛電話，甚至惡質誤導部分媒體說我們只願意賠38元」。

佳德說，無論對方指的黑點是否是蟲，公司秉持負責態度，依據消保法提出賠償商品與退費的方案，但顧客對於處理方式不滿意，刻意放大議題做過度解讀，讓人覺得居心叵測。並強調衛生局到公司進行全面查驗後，無查出有其指稱的事件存在，也算是還了公司清白。

佳德強調，身為台灣老店，高品管要求一直是公司追求的第一目標，並一直以熱誠、透明、負責的態度服務客人，但名譽不能被凹黑，同仁的努力更不能被任意踐踏。「我們捍衛自己，也會捍衛所有辛苦付出的同仁的尊嚴。」

