佳德鳳梨酥遭控異物！業者發聲明：衛生局還清白

佳德鳳梨酥是許多人心中台灣糕餅的代表之一。（圖／翻攝自Google maps）





「佳德鳳梨酥」是許多人心中台灣糕餅的代表之一，然而近日卻遭遇一場風波。一名消費者向公司反映產品中出現異物，並指稱那是一隻「蟲」。儘管公司在第一時間啟動了最高的品管機制，並在查驗結果未發現異常的情況下，仍從寬認定提出「一賠三」的補償，但消費者仍不滿意，揚言要向消基會投訴並在網路評論區負評。這場爭議驚動了台北市衛生局，官方檢查結果還了這家老字號糕餅店一個清白。

根據佳德鳳梨酥在臉書發布的貼文，公司近期接獲一名客戶反映產品中有瑕疵異物。客戶傳來的照片疑似因畫質模糊不清，因此前台同仁請客戶將實品寄回進行比對。

佳德鳳梨酥表示，收到的商品已被開封，且異物呈現在鳳梨酥表皮上，但從產品實況上，公司無法確認商品是否有被加工或深偽的疑慮。儘管如此，為了展現負責的態度，公司決定從寬認定，主動提出「補償一賠三」的方式來進行處理。

然而，這名客戶對於「一賠三」的補償並不滿意，持續要求公司給予一個「說法」。公司在全面清查生產線與成品後，並沒有找到類似異物。為了表達誠意，公司進一步向客戶提出了退費方案。

沒想到，客戶仍不買單，甚至表示如果只是賠償6入禮盒的價格，那就不用賠了，揚言將直接向消基會投訴、以及上Google評論。

佳德鳳梨酥坦言，客戶第一時間認定該黑點是一隻「蟲」，但公司同仁在檢視實品後，大家皆可確認表示：「這絕對不是一隻蟲」。公司堅持，在已依據消保法提出賠償商品與退費方案的情況下，客戶仍不滿意，甚至「刻意放大議題做過度解讀，並上 Google 進行評論」，讓公司覺得客戶的行為「居心叵測」。

佳德鳳梨酥表示，台北市衛生局已到佳德鳳梨酥公司進行全面查驗，並證實並未查出有該客戶所指稱的事件存在，此結果也算是還了這家老字號糕餅公司一個清白。

佳德鳳梨酥最後表示，公司多年來立足糕餅業，對品管一向堅持高標準管理，對客戶秉持高度服務熱情的態度，不會因為這件小事而受影響。公司也對本次事件中，給予支持與肯定的民眾深表感謝。

