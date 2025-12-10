佳德鳳梨酥遭控黑色異物！業者反擊「有人說謊、通話全程錄音」

一名消費者投訴台北知名糕餅名店「佳德糕餅鋪」的鳳梨酥內發現「黑色異物」，並質疑店家處理態度，引發網路熱議。台北市衛生局九日上午前往店面與工廠稽查，未在現場產品中發現異物，但仍查出食材未離地架高等缺失。佳德於當晚發表聲明，強調衛生局查驗已「還清白」，並直指消費者「說謊」。

民眾在網上投訴佳德鳳梨酥含有黑色異物，佳德發聲明反擊。（圖／Google評論)

衛生局雖未在佳德產品中發現異物，但仍查出「食材未離地架高」、「私人物品未專區管理」等缺失，已要求業者於十二月十六日前完成改善。面對這些缺失，佳德在聲明中未特別回應，僅強調衛生局的稽查結果已證明公司清白。

佳德在聲明中詳述處理過程，表示接獲客訴後立即通知廠長檢查生產線，但消費者提供的照片不夠清楚，因此請對方寄回商品比對。由於該鳳梨酥已開封，異物雖位於表層，但「無法確認是否經加工或深偽」，公司仍採「從寬認定」，提出一賠三補償方案。

工廠全面檢視生產線及成品後，佳德強調未發現類似異物。消費者收到新品後仍不滿意，公司再提出退費方案，但對方回應「若只補償六入禮盒的價格就不用賠」，並揚言向消基會投訴及在 Google 留下負評。佳德特別澄清，外界流傳「只願意賠三十八元」的說法純屬誤導。

佳德在聲明中直指消費者說法有疑點。（示意圖／翻攝自Facebook@佳德鳳梨酥）

佳德在聲明中直指消費者說法有疑點，稱對方第一時間表示異物疑似是「蟲」，但商品寄回後，員工逐一檢視確認「絕對不是蟲」。公司依消保法提供補償與退費，但客戶仍不接受。佳德更指控對方「說法前後不一」、「更新速度比手機還快」，並強調「所有通話錄音都在」，暗示掌握對話證據。

針對此次風波，佳德重申多年來堅持高標準品管與服務熱忱不會受到影響，並感謝外界在風波期間給予的支持與肯定。業者強調，衛生局的查驗結果已「還了公司清白」，顯示對產品品質有信心。

