佳德鳳梨酥遭爆有異物！稽查抓到2缺失...業者急喊「已還清白」衛生局回應了

曾獲選「台灣100大觀光特產」的佳德糕餅日前捲入食安爭議，有民眾投訴鳳梨酥內出現黑色異物。台北市衛生局昨（9）日前往稽查，雖未在現場產品中發現異物，但仍開出2項環境缺失，要求限期改善。佳德糕餅晚間則自行發布聲明稱「衛生局已還清白」。對此，衛生局今表示，一切依程序辦理，若複查不合格將依法開罰。

台灣知名伴手禮店佳德糕餅日前捲入食安爭議，有民眾投訴鳳梨酥內出現黑色異物。（圖／佳德糕餅臉書）

佳德糕餅在臉書聲明中指出，「台北市衛生局已到本公司進行全面查驗，並無查出指稱事件，也算還了本公司清白。」業者強調，長年深耕糕餅業，品質控管一直是首要目標，並感謝消費者在此次事件中的支持。

衛生局說明，稽查當天針對環境衛生、食材處理與作業場所等面向進行檢查，現場剛製作完成與已包裝的鳳梨酥均符合標準，但發現營業場所存在2項缺失，包括食品與冰箱內食材直接碰地未架高、私人物品未專區管理等問題。已要求業者須在16日前完成改善；若複查仍未通過，將依《食安法》第8條第1項及第44條處以6萬至2億元罰鍰。

