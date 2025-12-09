佳德鳳梨酥驚見「黑色異物」 北市衛生局查獲2項缺失限12/16前改善

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

有民眾日前到知名糕點店「佳德鳳梨酥」購買鳳梨酥，回家卻發現鳳梨酥內出現黑色不明異物。店家雖然回收有異樣的食品，但未說明黑色異物來源。台北市衛生局今（9）日派員前往稽查，發現店家「食品及冰箱內食物未離地架高」、「私人物品未專區管理」2項缺失事項，已要求業者在12月16日前改善，否則最高將開罰2億元罰鍰。

有民眾日前到知名糕點店「佳德鳳梨酥」購買鳳梨酥，回家卻發現鳳梨酥內出現黑色不明異物。（圖／翻攝Google Maps）

有民眾在「佳德鳳梨酥」的Google評論中表示，日前購買鳳梨酥，不料拆包裝時發現鳳梨酥外層夾著黑色異物。買家向店家反應後，店家收回產品送至工廠檢視，再把有問題的鳳梨酥拿掉後重新寄給買家，卻沒有說明出現黑色異物的原因，也沒有向買家致歉，怒斥「這種40年老店的衛生真不敢讓人再碰」，並上傳照片。

買家向店家反應後，店家除了收回產品送至工廠檢視，並沒有說明出現黑色異物的原因，也沒有向買家致歉。（圖／翻攝Google Maps）

雖然當事民眾並未主動通報，但因案件涉及食安問題，衛生局今日前往店家和工廠檢查人員及場所衛生、食材處理方式。經稽查，剛製作完和已包裝的鳳梨酥中未發現類似異物，但店內食品與冰箱內食材並未離地架高、私人物品未專區管理，不符規定。衛生局要求業者在本月16日前改善缺失事項，如果複查時仍未改善，將依《食品安全衛生管理法》開罰，最低6萬元、最高2億元罰鍰。





