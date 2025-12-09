佳德鳳梨酥「夾黑色異物」？ 北市衛生局派案稽查

佳德鳳梨酥被爆出現「黑色異物」，台北市衛生局今天緊急派員稽查。（圖：佳德糕餅臉書）

鳳梨酥名店「佳德鳳梨酥」曾榮獲金獎冠軍，也號稱是台北最佳伴手禮，不料最近被消費者投訴，指購買的產品內竟夾帶黑色不明異物。佳德糕餅鋪回應，「黑色異物是什麼？仍不確定」。台北市衛生局今天（9日）緊急派員前往稽查，強調如果有缺失，逾期未改，將依法開罰。

一位民眾在佳德糕餅鋪的Google Map上評論上指出，自己在12月4日前往購買鳳梨酥，拆封後其中一塊之後發現，酥皮內層出現黑色異物，像是蟲、也像煤炭。當下民眾不敢食用並拍照留存，同時聯繫業者，因無法判斷異物為何，因此請物流協助回收查明。

廣告 廣告

投訴人不滿指出，向店家反應後，店家只收回產品送回工廠檢視，並把有問題的鳳梨酥拿掉後再寄回來，完全沒有進一步說明，也沒有致歉或後續處理，痛批「40年老店的衛生也太讓人怯步」。

台北市衛生局表示，已派員前往稽查，如果查獲食品異物或衛生缺失，將要求限期改善，期限屆滿複查如果還不符規定，依違反《食品安全衛生管理法》第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。民眾如有消費爭議，可向當地消費者保護中心提起申訴。