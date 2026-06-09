佳必琪、群聯接連爆違約交割 合計金額逾1.7億元

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群聯、佳必琪被爆違約交割。（圖／黃耀徵攝）

台股9日雖然強勢反彈，但受到上週連續下跌及本週一重挫影響，市場資金壓力浮現，上市櫃市場同步傳出違約交割案件。根據證交所公告，佳必琪（6197）遭新光證券通報違約交割，申報金額達1億4950萬元；櫃買中心則公告，記憶體廠群聯（8299）遭國泰敦南及台新潮州2家券商通報違約交割，合計金額為2284萬200元。

佳必琪為此次違約交割金額較大的個案，不過股價表現相對強勢。佳必琪9日上漲16元，收在343元，近7個交易日僅有上週四收黑，其餘交易日維持上揚走勢，顯示市場買盤力道仍具支撐。

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另一方面，群聯雖於9日反彈上漲110元，收在2360元，但先前股價波動明顯加劇。本週一台股大幅下挫期間，群聯盤中一度跌停，終場下跌200元，以2250元作收。若往前觀察，上週三至上週五股價已連續3個交易日收跌，上週五盤中最低來到2385元。

除股價修正外，群聯近期亦受到市場對記憶體產業前景看法轉趨保守影響。由於輝達（NVIDIA）下一代AI伺服器平台Rubin記憶體規格傳出可能調整，加上國際分析師示警記憶體景氣高峰可能提前到來，使市場對AI帶動記憶體需求成長的預期出現分歧，也讓先前漲幅較大的記憶體族群面臨較重賣壓。

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