佳樂水風景區大改造 5.68億打造國際山海園區

屏東縣政府推動觀光建設，針對過去曾是熱門景點的佳樂水風景區進行改造，規畫成為一座地質公園。縣府交通旅遊處指出，5.68億元的「微笑南灣屏南之星半島風華觀光亮點計畫─佳樂水國際山海體驗園區環境營造計畫」目前已獲行政院核定，待立法院核定通過，即可進行工程發包。

滿州鄉佳樂水風景區因地殼變動、強風和海浪的長年衝擊，形成各式奇岩怪石，海岸線的蜂巢岩、壺穴、棋盤石、海蝕平石等地形，讓人讚嘆不已，1966年開園至今，早年曾是台灣觀光旅遊熱門景點，但多年來因設施老舊，維護不足，整體營運狀況不佳，鄉公所限於財力無法重建，縣府於是進行改善計畫，將佳樂水重新改造成地質公園。

佳樂水風景區因奇特的海蝕地形，早年曾是台灣熱門旅遊景點，但近年來逐漸沒落，屏縣府進行觀光改造「南星計畫」，規畫成為一座地質公園。（屏東縣政府提供／羅琦文屏東傳真）

交旅處指出，佳樂水改建計畫由荷蘭建築師事務所MVRDV聯手台灣團隊共同進行，從嶄新的遊客中心、觀景平台，到融合自然岩石形態的步道與設施設計，不僅提升景區品質，也讓墾丁生態旅遊再升級。

交旅處表示，目前南星計畫正進行到設計階段，2周會檢討一次圖面，縣府團隊還需在晚間才能進行跨國視訊會議，相當辛苦。所需經費5.68億元，已獲行政院核定，經交辦部會、編列預算、立院核定通過，縣府還要「過三關」，計畫在中央跑行政程序的同時，縣府也抓緊時間同步進行，預計在118年事完工。

多次在議會關切佳樂水風景區改建計畫的屏東縣議員潘芳泉表示，佳樂水改建是滿州鄉觀光發展最重要的一環，經過沿途景致非常漂亮的台26線，連結墾丁鵝鑾鼻，串連成一條觀光廊道，可以成功帶動恆春半的的觀光。

交旅處指出，「南星計畫」不僅是針對佳樂水風景區，還包括滿州港口吊橋，縣府同時也爭取將佳樂水、社頂等兩個場域，代表屏東縣爭取IDA（國際暗空協會）認證為暗空小鎮，打造成一個國際級的山海體驗園區，成為多元生態與深度旅遊的示範區。

