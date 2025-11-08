佳湘麵包黃秀芬送暖花蓮災區 拋磚引玉助重建
【警政時報 薛秀蓮／台北報導】鳳凰颱風步步進逼，下周可能又會帶來豪大雨以上等級的雨量，而馬太鞍溪堰塞湖災害之後，受災戶面對尚未完全恢復的家園，又碰上颱風攪局，現在只能期盼雨量不要太大。雖然馬太鞍溪堰塞湖災害已過去一個多月了，受創最為嚴重的光復鄉大同村，也湧入許多「鏟子超人」，但是家園的重建之路卻還很漫長。
以佳湘麵包品牌聞名全台的「麵包女王」黃秀芬，近期再次將溫暖送往花蓮，耗資數百萬元，為光復鄉大同村的受災戶添購全新家具、家電、濾水器等物品，對數十戶家庭而言，成了重建之路手的推手，不過，她卻謙虛地表示，自己只是「拋磚引玉」，盼望社會各界能持續給予關注，幫助災民早日重返安穩生活。
堰塞湖災害過後，花蓮許多角落的重建工作仍在持續。特別是在受創嚴重的光復鄉大同村，許多家庭的屋子雖然清掃完畢，但毀損的家具與家電卻無力更換，生活依然舉步維艱。這條漫漫長路上，但仍有許多人正在默默進行關懷，像是佳湘麵包的董事長黃秀芬。
許多人可能還記得，在救災初期，一群被譽為「鏟子超人」的英雄們不眠不休地投入救援。而當時讓他們補充體力的近萬份熱騰騰的包子與饅頭，正是來自數百公里外，由台南佳湘麵包工廠火速直送的愛心。在事發當時，黃秀芬一聽到大同村需要幫助，便與家人總動員，不僅立刻準備每包一萬元的慰問金，發給數十戶受災戶外，甚至還在外搭棚發放物資，給予災民最即時的慰問，就連前來協助清掃的志工們。
「我是艱苦人出身，知道『家』有多重要。」黃秀芬說。這份感同身受，讓她的援助沒有在初步救災後停止。在災民清理完家園、體力逐漸恢復後，她多次走訪花蓮，逐戶訪視大同村約二十至三十戶家庭，了解他們在重建家園上最迫切的需求。
當了解受災戶目前需要家具、家電以後，黃秀芬斥資近兩百萬元，親自到當地的電器賣場親自挑選包括冰箱、電視、濾水器等全新家電，回到台南後，也挑選了沙發、衣櫃等家具，確保每一份物資都能為受災戶所用。不過，問到黃秀芬為何對災民的處境如此感同身受，她說，每個人都希望有一個「安穩的家」，因此她希望能盡快幫助受災戶重新站起來。
黃秀芬坦言，自己的力量雖然微薄，但她堅信「拋磚引玉」的道理。她希望透過自己的行動，讓社會各界的愛心再次集結，持續關注那些在角落默默承受重建壓力的人們。她相信，每一份力量的匯集，都能化為最堅實的後盾，幫助災民更快速地重建家園，迎向安穩的明天
