《佳穎T政步》看見政治人物不為人知的一面！呂佳穎盼「藍綠白和解、溝通」：以非政治型態的談話討論時事

資深製作人呂佳穎推出政治實境秀《佳穎T政步》，期盼走入政治人物平時的生活，讓觀眾看見他們不為人知的一面。呂佳穎今（10日）於電台節目《新聞放鞭炮》提到，目前已經訪問過國民黨立委謝龍介、民進黨立委林俊憲、台南市長黃偉哲、山地原住民立委伍麗華。呂佳穎表示，當初在製作這系列短片時，就是希望以非政治形態的談話，與政治人物們討論時事。

談及製作這檔節目的契機，呂佳穎說道，不論是執政者、在野者，許多政治人物溝通到最後，都會讓場面變得劍拔弩張，「所以就想著我們應該要來『講故事』，從日常生活出發」。

呂佳穎舉例，有的人早上一定要喝一杯咖啡、有的人每天都要泡茶，「但其中的原因是什麼？從這樣的日常小事切入，就能讓人知道其不為人知的一面」。呂佳穎說，也就是因為從這樣的日常瑣事去看，才能知道這個人是如何處理事情、知曉這個人是感性還是理性、得知這個人的性格如何讓其有今天這番成就。

呂佳穎指出，每一個人，都會有自己的中心思想，要如何讓藍綠白的人都願意出面和解、溝通，是要有技巧的。她提到，《佳穎T政步》第一集訪問國民黨立委謝龍介，「詐騙在台灣一直都是很嚴重的問題，而謝龍介很不容易的一點，就是他願意承認他被詐騙過」。

呂佳穎表示，節目中除了談到謝龍介遭詐騙的經歷之外，也聊到如何遇到詐騙如何因應、現在詐騙猖獗應如何防患等等。呂佳穎說，她就是希望用這種生活周遭的小事情，去討論時事，也讓大家知道政治人物如何看待這樣的議題。

（圖片來源：新聞放鞭炮、佳穎T政步）

