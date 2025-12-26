佳節帶寶寶外出慎防RSV！濃痰卡氣管像「拔絲地瓜」 未滿一歲易重症
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】年末到來，農曆春節也近在眼前，難得的假期少不了外出走走與親友相聚，不過如果家有嬰幼兒，出入人潮眾多的場合千萬不要忽視「呼吸道融合病毒（RSV）」風險！台灣兒童胸腔暨重症醫學會理事長、新光醫院小兒科穆淑琪主任指出，RSV傳染力約流感的2倍，產生的痰液遇上嬰幼兒細小的氣管，易造成嚴重呼吸道阻塞，急性重症、住院風險皆高，家長應對疾病提高了解、及早預防。
家長常見2迷思 等染病後自然有抗體？一次就終身免疫？
在密閉空間中，一名RSV感染者可能傳染給5個人，尤其常見於托嬰中心與家族聚會。不少家長可能認為，孩子多出門接觸病毒，就可以自然產生抗體、獲得免疫力。穆淑琪主任提醒，特別對免疫系統還未成熟的1歲以下嬰幼兒，如果在體內沒有抗體的情況下面對RSV病毒，對健康是一大威脅。與水痘等常見兒童傳染病不同，RSV不是染病一次就能終身免疫，約三分之一的兒童三歲前會發生「二次感染」，同一個季節中也有可能重複染病。
痰液黏稠像「拔絲地瓜」易卡氣管 「這些症狀」要直接送醫！
看到自己家寶寶頭好壯壯、白白胖胖，有些家長會以為孩子的抵抗力一定很好。其實臨床上常見七、八公斤的寶寶，發育好像不錯，但氣管尺寸依然像筆尖一樣細，體重不等於氣管大小。RSV與一般感冒不同，感染後會產生黏稠的痰液，穆淑琪主任形容就像「拔絲地瓜」、會「牽絲」，容易卡在嬰幼兒的支氣管內。
嬰幼兒無法自主咳痰，呼吸衰竭風險相對高；病毒同時可能引發全身性的電解質失衡，易併發「低血鈉症」，導致嬰兒嗜睡、反應遲鈍，呼吸道阻塞配合神經系統影響，甚至可能「忘記呼吸」。穆主任提醒，如果觀察到寶寶連聲咳嗽，出現嘴唇發紫、發黑可能是缺氧徵兆，必須立刻送往急診，若狀況嚴重可能需住進加護病房使用呼吸器治療。
早產兒雙胞胎染RSV需插管 醫提醒未來「1病」風險高
穆淑琪主任分享，有一對雙胞胎出生時僅30週大，當時已接種健保給付的短效型單株抗體，不料10個月大時遇上病毒流行期、接連感染RSV，因濃痰影響呼吸而出現臉色發紫，被家人緊急送到急診。由於是早產兒、肺部發育相對弱，兩兄弟病況嚴重，弟弟還要使用高流量氧氣鼻導管治療，住院超過一週，全身插管讓家人看了都心疼。除了急性期的重症風險，穆淑琪主任指出，臨床觀察顯示感染過RSV的嬰幼兒，未來罹患氣喘或反覆性喘鳴的風險比未感染者高，可能影響長大後的呼吸道健康。
高風險群注意防護 「長效型單株抗體」為多元需求添選項
剛出生到１歲左右的寶寶為高風險族群，曾染疫的更要小心，若要送往月子中心、托嬰中心，或有出國需求都應提高警惕。穆淑琪主任表示，過去醫療上常用短效型單株抗體作為預防措施，高風險嬰兒可獲健保給付，近期則新增「長效型單株抗體」，臨床觀察注射後即在體內發揮作用、保護力可延長，為不同需求的家庭提供更多元的選擇，不過仍提醒具體效果可能因人而異，接種前都應與醫師充分討論。
李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會也呼籲，預防觀念應轉為「主動防護」，疾病應對策略也要納入外出行程的規劃。另外穆淑琪主任提醒，佳節期間國人常帶孩子出國，熱門旅遊勝地如日本、韓國等冬季室內外溫差大，又處於病毒活躍期，人在國外不易尋求醫療協助，出發前更應考量家中寶貝的健康狀況。
