佳節聚餐帶來歡笑 陪伴憨兒障友家庭

美國加州的慈濟愛滿地聯絡處，每年都會為南加州殘障家長協會，舉辦一場盛大的餐會(耶誕餐會)。家有心智障礙兒的父母，都很期待帶著孩子來參加。隨著一年一年過去，心智障礙者的年紀，有的都三、四十歲了，可是見到慈濟人，他們心中就是快樂，喊著大哥哥大姊姊、師姑師伯，內心的純淨，讓志工也謝謝他們給予這個相聚的機會。

經過人形排列的倫敦大橋，志工喬裝扮的耶誕老人就在眼前。

志工 Jeff Hsu：「他們一年 就期待這一次 這一天，帶給他們一點歡樂，所以我可以來擔任耶誕老人的任務，帶給他們一點點歡笑，我覺得也很快樂。」

廣告 廣告

慈濟愛滿地聯絡處為南加州殘障家長協會舉辦的盛會，每年消息一公布就會額滿，110位家長和孩子，對於中西洛慈少和志工們的安排，百玩不膩。

慈濟美國總會副執行長 陳健：「我們慈少團隊 長年的陪伴，其實在這一些喜憨兒的心裡，已經在他八識田裡面，種下深深的種子了，他只要一看到慈濟人 他自然而然，他就會稱呼大哥哥大姊姊，或者是師姑師伯。」

西式的素食餐點，是一餐完整的愛心款待，內心的溫暖，是一盞希望之光。

更多 大愛新聞 報導：

舊金山公寓火警 發放現值卡暖心過年

北加州冬令發放 山火受災戶翻轉手心

