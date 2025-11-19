▲圖片來源：Gemini

首先必須知道台股下市的因素有哪些種類:

1. 自願下市 >> 公司主動自願提出申請，經過董事會通過決議提交向主管機關申請核准，原因可能包含私有化需求、現金流充裕、減少監管壓力、合併整合需求…等因素，優化企業結構、減少營運成本並追求長期策略彈性。

2. 非自願下市 >>是由監管機構或交易所基於相關規定強制執行。其中條件包含財務狀況惡化(每股淨值低於3元)、經營能力存在不確定性、財報未能按時提交、重大違規行為、破產或解散…等因素，為了維護投資人權益並確保市場健全運行，將依規定執行暫停交易或終止上市。

廣告 廣告

那麼近期佳總與連展投控股價連日重挫是否有可能面臨到淨值低於3的可能?!

投資人要知道股價下跌並不會影響每股淨值

每股淨值的定義為 [股東權益 / 在外流通股數]，因此與股價並沒有實質上的關係，即使股價跌破票面價格，每股淨值仍可能是5元、10元甚至更高以上。

底下整理幾檔股價小於3，低於主管機關規定的個股，若投資人手中持有就要特別多做留意，若三年內無法改善，將給予6個月緩衝期，之後終止上市。

公司快低於淨值有哪些方式可提升淨值?!

強化基本面能力(最為直接)，包優化產品組合，拿下新訂單、提高存貨周轉率，控制營運資金；其次有些公司也會利用實施庫藏股與減資，來去降低市場在外流通股數以及引入策略投資人，帶來新的資金、技術與訂單；或是處分閒置資產、增加現金也能提升每股淨值，但最為重要的還是透過持續提升營運效率與獲利能力，讓市場重新認同公司的成長性與價值。

理財周刊 / 致富關鍵 就在理財-原文來源--佳總、連展投控連日重挫 將面臨下市危機?! 真正關鍵點在這