佳能中國廠裁員超和諧！ 老員工一夕暴富「互道感謝」

佳能裁撤員工，被中國網友讚爆。翻攝中國佳能官網



中日關係因日本首相高市早苗提出「台灣有事」言論，讓中國與日本雙方關係持續緊張，不過一群被日商裁撤的中國員工，丟了工作卻超級開心，因為不少老員工都拿到誠意滿滿「超豐厚」的補償金，據悉是2.5N+1的補償金，N為工作年資，網路上有員工曬出近400萬台幣的補償金入帳，消息傳出震驚中國網路圈。

根據中國《勞動合同法》，針對企業對離職員工的經濟補償金，在不同情況下有N、N+1、2N、N+X等4種算法，外界分析，佳能的2.5N+1補償金，已突破法律規定的天花板，讓所有勞工羨慕不已。

廣告 廣告

根據陸媒《澎湃新聞》報導，佳能除了提出「2.5N+1」的資遣方案，另外還加碼了5個月薪水稅前薪資當作就業協助金，還外加最高1.5萬元人民幣的致謝獎金。因此一位資歷長達20年的老員工靠著這波資遣方案領走高達63萬元（約新台幣278萬元），這位網友也貼出入帳通知，讓網友羨慕不已。

另外，有多位網友也分享，廣東中山廠有員工獲得40萬人民幣（約新台幣176萬元）；還有人透露自己是組裝線組長，一共拿到88萬人民幣（約新台幣387萬元）補償。

領到補償金的員工們，紛紛在網路上開心宣告提前退休、享受人生，還有不少看到入帳金額的員工互相道賀「一夜暴富」，高呼「感恩公司」。

不爭的事實就是，佳能給中國員工的補償金明顯優於中國企業，大批中國網友對此相當羨慕，直呼「何日君再來（佳能何時要再來設廠）」、「我也要入廠」、「佳能，感動常在（佳能廣告詞）」、「以後只買佳能產品」、「良心中的良心」。中國網友紛紛痛斥中國企業「國內企業只會壓榨」、「外企都是主動賠錢，我們的是等員工站在樓頂才賠錢，這就是差距」。

更多太報報導

暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜

南韓12萬台監視器遭入侵！全裸、分娩私密片「賣到中國非法網站」

溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了