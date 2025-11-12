佳能法說》佳能全年營收挑戰百億 董座：2026年一定比今年好
佳能12日舉行法人說明會，公布2025年前三季營收與獲利均創歷史新高。受惠於消費型影像產品需求強勁與新產品量產出貨帶動，累計前三季合併營收達65.7億元、年增45.8％，已超越去年全年61.83億元；稅後淨利4.88億元、每股盈餘1.52元，均優於去年同期，創下近4年新高紀錄。
公司指出，營運效率持續提升，本業表現穩健，已連續九個季度維持獲利。第三季營收27.4億元、季增17.6%，單季稅後淨利2.85億元，季增145％、年增106％，單季EPS達0.89元。若排除存貨回升與排發收入等因素，毛利率約落在18～20％之間，顯示產品組合朝高毛利方向調整的策略已見成效。
費用控穩、財務結構健全
財務長林宏典表示，佳能前三季營業毛利達6.79億元，毛利率為24.7％，主要反映新產品拉貨效應。儘管越南新廠啟用帶來一次性支出，營業費用較去年同期增加1.58億元，但整體費用仍控制得宜，負債比率31％、流動比率1.57倍、速動比率1.02倍，顯示資產結構穩健。
隨著美聯準會降息與美元利率趨緩，第三季因新台幣貶值產生匯兌收益4,000萬元，抵銷部分前期匯損。林宏典指出，若匯率與關稅環境持續穩定，第四季營運有望優於第三季，全年營收挑戰百億目標。
東莞與越南產能並進 佈局明年成長
佳能近年積極調整產能配置，目前東莞廠占比約85％、越南10％、台灣5％。自2022年至今，已在三地投資4,500萬美元進行設備升級，明年將再投入1,500萬美元，以支撐AI影像、機器人與無人機模組等新產品的量產需求。
面對外界關注2026年展望，董事長章孝祺表示：「關稅與匯率不確定因素已收斂，2026年一定比今年好。」他指出，隨著高階光學模組與AI影像平台陸續進入量產，2026年營收與獲利將可望再創新高。法人預期，佳能營運體質穩健，若第四季延續成長動能，全年營收上看百億元，為公司發展AI影像應用的關鍵轉折年。
