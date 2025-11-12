佳能法說》佳能深化AI影像佈局 擴產機器人、無人機模組

佳能12日在法說會中公布最新技術與產能布局，明確指出未來營運重心將聚焦於AI影像、機器人視覺與無人機模組三大方向。董事長特助林書漢表示，公司自2022年至今已在東莞、越南與台灣三地投資4,500萬美元進行設備升級，並規劃再投入1,500萬美元擴充產線，總投資金額達6,000萬美元，為2026年產量成長預作準備。

他說明，佳能將導入兩大AI運算平台──Qualcomm QC6490與NVIDIA AI晶片架構，以整合影像、聲音與感測演算法。透過內建神經網路引擎（Neural Network Engine）與ISP影像信號處理技術，未來產品可同時支援Android與Linux作業系統，應用場景將涵蓋智慧城市監控、工業機械視覺、車隊管理、機器人協作與聲音定位等領域。

新模組陸續量產 AI影像應用全面升級

在產品時程方面，佳能多項新模組已進入量產準備階段，其中，機器手臂協作感測模組將於2025年第四季出貨；無人機影像模組與配件預計2026年第二季開始量產；車隊管理系統已完成規格開發，預計明年第三季出貨。

公司並指出，正在開發的AI Hybrid Camera System（混合式智慧影像系統），將整合熱成像、紅外線與測距模組功能，可應用於安全監控與犯罪預防場域。未來相關後端系統整合與銷售，將由關係企業負責執行，打造完整的AI影像供應鏈。

鎖定智慧城市與AI影像市場 2026成長動能可期

林書漢強調，佳能AI影像技術的優勢在於「光學硬體＋AI演算法＋系統整合」的垂直整合能力。除影像辨識外，公司也正開發音訊AI功能，包括自動降噪、人聲與立體聲強化，未來將應用於智慧城市與智慧交通領域。

面對2026年展望，董事長章孝祺表示，目前匯率與關稅不確定因素已趨穩，公司將持續加速新產品導入與產能優化，AI影像相關營收占比可望達到整體營收的5～10％。法人認為，隨著AI影像應用滲透率提升與產能布局完整，佳能將從傳統光學模組供應商，邁向AI智慧影像整合解決方案的關鍵供應鏈角色。